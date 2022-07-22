ADD6920WH/90
Teko portabel, gunakan kapan saja
Dispenser ini memberikan pengalaman minum yang lebih praktis. Nikmati air matang yang segar berkat teknologi 100% didih sebenarnya. Sistem penyaringan AquaShield menghilangkan 110* jenis zat berbahaya. Teko portabelnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Suhu sekitar 45 °C, suhu prasetel 100 °C. Kontrol suhu dinamis dengan kenaikan 1 °C dari 45 °C hingga 100 °C. Proses mendidihkan sebenarnya dilakukan di dalam elemen pemanas.
Teko portabel 1,8 l dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Anda dapat memasak atau mencuci buah dengan air murni di dalamnya. Selain itu, teko ini juga dapat ditaruh di dalam lemari es dan menjadi wadah untuk minuman dingin yang dapat dinikmati saat musim panas.
Tangki air berkapasitas 6 l yang besar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi air harian keluarga Anda dan tidak perlu sering diisi ulang.
Teknologi stronsium yang kaya dapat memisahkan elemen yang bermanfaat dan sehat bagi tubuh manusia.
Titik didih dapat diatur secara mandiri di dataran tinggi untuk mengontrol suhu saluran keluar air dan menghindari risiko keselamatan yang disebabkan oleh percikan uap air akibat perebusan terus-menerus.
Desain putar 180° memudahkan pengguna untuk mengeluarkan dan mengisi ulang air dari segala sudut.
Pelat air angkat mudah digunakan untuk mengisi air ke dalam cangkir dengan berbagai ukuran tinggi.
Ketika suhu air yang dihasilkan di atas 45 derajat celsius, kunci pengaman akan diaktifkan secara otomatis untuk mencegah kesalahan pengoperasian atau timbulnya luka bakar
Ketika hanya ada sedikit atau tidak ada air di dalam tangki, sistem tidak akan mengeluarkan air panas guna mencegah terjadinya dry-burn
Sistem penyaringan AquaShield secara efektif dapat menghilangkan 110* jenis zat berbahaya sehingga menghasilkan air yang bersih dan segar untuk Anda dan keluarga.
Spesifikasi umum
Parameter utama
Negara asal
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.