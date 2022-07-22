Teko portabel 1,8 l untuk berbagai kebutuhan

Teko portabel 1,8 l dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Anda dapat memasak atau mencuci buah dengan air murni di dalamnya. Selain itu, teko ini juga dapat ditaruh di dalam lemari es dan menjadi wadah untuk minuman dingin yang dapat dinikmati saat musim panas.