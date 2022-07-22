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  • Teko portabel, gunakan kapan saja Teko portabel, gunakan kapan saja Teko portabel, gunakan kapan saja

    Dispenser air

    ADD6920WH/90

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Teko portabel, gunakan kapan saja

    Dispenser ini memberikan pengalaman minum yang lebih praktis. Nikmati air matang yang segar berkat teknologi 100% didih sebenarnya. Sistem penyaringan AquaShield menghilangkan 110* jenis zat berbahaya. Teko portabelnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.

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    Dispenser air

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    Teko portabel, gunakan kapan saja

    Dari suhu ruangan hingga sangat panas

    • Osmosis Terbalik
    • Teknologi stronsium yang kaya
    • Ketel portabel
    Teknologi 100% didih sebenarnya dengan kontrol suhu dinamis

    Teknologi 100% didih sebenarnya dengan kontrol suhu dinamis

    Suhu sekitar 45 °C, suhu prasetel 100 °C. Kontrol suhu dinamis dengan kenaikan 1 °C dari 45 °C hingga 100 °C. Proses mendidihkan sebenarnya dilakukan di dalam elemen pemanas.

    Teko portabel 1,8 l untuk berbagai kebutuhan

    Teko portabel 1,8 l dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Anda dapat memasak atau mencuci buah dengan air murni di dalamnya. Selain itu, teko ini juga dapat ditaruh di dalam lemari es dan menjadi wadah untuk minuman dingin yang dapat dinikmati saat musim panas.

    Tangki air berkapasitas 6 l yang besar meminimalkan pengisian ulang

    Tangki air berkapasitas 6 l yang besar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi air harian keluarga Anda dan tidak perlu sering diisi ulang.

    Unsur stronsium yang kaya bermanfaat bagi tubuh manusia

    Teknologi stronsium yang kaya dapat memisahkan elemen yang bermanfaat dan sehat bagi tubuh manusia.

    Kemudahan pengaturan titik didih mandiri di dataran tinggi

    Titik didih dapat diatur secara mandiri di dataran tinggi untuk mengontrol suhu saluran keluar air dan menghindari risiko keselamatan yang disebabkan oleh percikan uap air akibat perebusan terus-menerus.

    Desain putar 180° memudahkan pengeluaran dan pengisian ulang air

    Desain putar 180° memudahkan pengguna untuk mengeluarkan dan mengisi ulang air dari segala sudut.

    Pelat air angkat mudah digunakan untuk cangkir dengan berbagai ukuran tinggi

    Pelat air angkat mudah digunakan untuk mengisi air ke dalam cangkir dengan berbagai ukuran tinggi.

    Kunci pengaman untuk mencegah kesalahan pengoperasian atau timbulnya luka bakar

    Ketika suhu air yang dihasilkan di atas 45 derajat celsius, kunci pengaman akan diaktifkan secara otomatis untuk mencegah kesalahan pengoperasian atau timbulnya luka bakar

    Teknologi anti-terbakar guna mencegah dry-burn

    Ketika hanya ada sedikit atau tidak ada air di dalam tangki, sistem tidak akan mengeluarkan air panas guna mencegah terjadinya dry-burn

    Filter RO 6-in-1 menghilangkan 110* jenis zat berbahaya

    Sistem penyaringan AquaShield secara efektif dapat menghilangkan 110* jenis zat berbahaya sehingga menghasilkan air yang bersih dan segar untuk Anda dan keluarga.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi umum

      Berat kotor
      11  kg
      Tipe Pemanasan
      Pemanasan instan
      Berat bersih
      8  kg
      Dimensi Produk (PxLxT)
      230*374*427  milimeter
      Dimensi Kemasan (P)*(L)*(T)
      565*355*530  milimeter

    • Parameter utama

      Kapasitas
      2000  L
      Warna
      Putih
      Suhu air
      5-38  °C
      Daya Listrik Terukur
      2100  W
      Tegangan dan frekuensi
      220 V/50 Hz
      Tekanan air di saluran masuk
      0–0,06
      Aliran air terukur
      0.2  l/mnt

    • Negara asal

      Dispenser air
      Cina

    Badge-D2C

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