Cari istilah

ID
EN
  • Awali Hari dengan Cara Unik Anda! Awali Hari dengan Cara Unik Anda! Awali Hari dengan Cara Unik Anda!

    Penyetelan digital radio jam

    AJ3123/12

    Awali Hari dengan Cara Unik Anda!

    Jam alarm-radio AJ3123/12 yang penuh gaya ini terlihat cantik dan membangunkan Anda tepat waktu. Dilengkapi radio FM bawaan dan memberi Anda pilihan untuk bangun dengan suara stasiun radio favorit Anda atau buzzer.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Penyetelan digital radio jam

    Produk serupa

    See all Jam alarm & radio
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Awali Hari dengan Cara Unik Anda!

    Bangun dengan suara radio atau buzzer

    Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

    Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

    Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.

    Penyelarasan digital FM dengan prasetel

    Penyelarasan digital FM dengan prasetel

    FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.

    Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

    Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

    Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.

    Mengulang alarm untuk snooze tambahan

    Mengulang alarm untuk snooze tambahan

    Untuk tidur yang lebih lama, radio Jam Philips memiliki fitur snooze. Ketika alarm berbunyi dan Anda ingin tidur sedikit lebih lama, cukup tekan tombol Ulang Alarm satu kali dan lanjutkan tidur Anda. Sembilan menit kemudian alarm akan berbunyi lagi. Anda dapat terus menekan tombol Ulang Alarm setiap sembilan menit sekali sampai Anda menonaktifkan alarm.

    Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda

    Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda

    Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk membangunkan Anda dan waktu lain untuk membangunkan pasangan Anda.

    Pengaturan alarm/waktu yang mudah

    Pengaturan alarm/waktu yang mudah

    Timer tidur untuk tidur mudah diiringi musik favorit

    Timer tidur memungkinkan Anda menentukan seberapa lama Anda ingin mendengarkan musik atau stasiun radio pilihan Anda, sebelum tidur. Atur batasan waktu (hingga 1 jam) dan pilih CD atau stasiun radio untuk didengar ketika Anda hendak tidur. Set radio Philips ini akan melanjutkan pemutaran untuk durasi yang dipilih, lalu beralih otomatis ke mode efisien daya dan siaga diam. Timer Tidur membiarkan Anda tertidur dengan CD atau DJ radio favorit tanpa harus menghitung domba atau khawatir kehabisan daya.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Daya output (RMS)
      100mW
      Sistem Suara
      Mono
      Diameter speaker
      2,25"
      Kontrol Volume
      digital

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      Antena
      Antena FM
      Tuner Pita Frekuensi
      FM
      Stasiun prasetel
      10
      Penyempurnaan tuner
      pemindaian otomatis

    • Nyaman

      Alarm
      • Pengaturan ulang alarm 24 jam
      • Alarm Buzzer
      • Alarm Radio
      • Ulang alarm (snooze)
      • Timer tidur
      Jenis Layar
      Tampilan 4 digit
      Digit Tampilan
      4
      Jam/Versi
      Digital

    • Daya

      Jenis baterai
      AAA
      Stopkontak
      Y
      Jumlah baterai
      2

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Petunjuk Pengguna
      • Sertifikat jaminan

    • Dimensi

      Kedalaman Kemasan
      54  milimeter
      Kedalaman produk
      122,8  milimeter
      Berat termasuk Kemasan
      0,61  kg
      Tinggi Kemasan
      140  milimeter
      Jenis kemasan
      D-box
      Lebar Kemasan
      179  milimeter
      Lebar produk
      177,1  milimeter
      Tinggi produk
      48,1  milimeter
      Berat produk
      0,53  kg

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Petunjuk Pengguna
    • Sertifikat jaminan
    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.