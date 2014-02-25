Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.