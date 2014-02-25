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AJ3123/12
Awali Hari dengan Cara Unik Anda!
Jam alarm-radio AJ3123/12 yang penuh gaya ini terlihat cantik dan membangunkan Anda tepat waktu. Dilengkapi radio FM bawaan dan memberi Anda pilihan untuk bangun dengan suara stasiun radio favorit Anda atau buzzer.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.
FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.
Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.
Untuk tidur yang lebih lama, radio Jam Philips memiliki fitur snooze. Ketika alarm berbunyi dan Anda ingin tidur sedikit lebih lama, cukup tekan tombol Ulang Alarm satu kali dan lanjutkan tidur Anda. Sembilan menit kemudian alarm akan berbunyi lagi. Anda dapat terus menekan tombol Ulang Alarm setiap sembilan menit sekali sampai Anda menonaktifkan alarm.
Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk membangunkan Anda dan waktu lain untuk membangunkan pasangan Anda.
Timer tidur memungkinkan Anda menentukan seberapa lama Anda ingin mendengarkan musik atau stasiun radio pilihan Anda, sebelum tidur. Atur batasan waktu (hingga 1 jam) dan pilih CD atau stasiun radio untuk didengar ketika Anda hendak tidur. Set radio Philips ini akan melanjutkan pemutaran untuk durasi yang dipilih, lalu beralih otomatis ke mode efisien daya dan siaga diam. Timer Tidur membiarkan Anda tertidur dengan CD atau DJ radio favorit tanpa harus menghitung domba atau khawatir kehabisan daya.
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