2 year warranty
Dihentikan
AJ3275D/12
Dibangunkan oleh suara hebat dari iPod/iPhone Anda
Nikmati mengawali hari dengan tepat - bersama musik favorit dari iPod/iPhone Anda. Jam ringkas ini memutar dan mengisi daya iPod/iPhone dengan konektor Lightning, bahkan dengan casing pelindung yang masih terpasang. Jika mau, Anda bisa dibangunkan dengan suara radio atau buzzer.
dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone
FM, alarm ganda
2W
FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.
Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutarkan musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.
Sistem ini memiliki daya output total RMS 2W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.
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