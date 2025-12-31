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Dihentikan

Radio jam untuk iPod/iPhone

AJ3275D/12

Dibangunkan oleh suara hebat dari iPod/iPhone Anda

Nikmati mengawali hari dengan tepat - bersama musik favorit dari iPod/iPhone Anda. Jam ringkas ini memutar dan mengisi daya iPod/iPhone dengan konektor Lightning, bahkan dengan casing pelindung yang masih terpasang. Jika mau, Anda bisa dibangunkan dengan suara radio atau buzzer.

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Dibangunkan oleh suara hebat dari iPod/iPhone Anda

  • dengan konektor Lightning

  • untuk iPod/iPhone

  • FM, alarm ganda

  • 2W

Penyelarasan digital FM dengan prasetel

Penyelarasan digital FM dengan prasetel

FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.

Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning

Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning

Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutarkan musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.

Daya output total RMS 2W

Daya output total RMS 2W

Sistem ini memiliki daya output total RMS 2W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.

Spesifikasi Teknis

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