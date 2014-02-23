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  • Nikmati musik ke mana pun Anda pergi Nikmati musik ke mana pun Anda pergi Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    CD Soundmachine

    AZ100R/12

    Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

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    CD Soundmachine

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    Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    • Merah
    Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

    Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

    Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.

    Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

    Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

    Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

    MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

    MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

    Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

    Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio

    0

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Daya output
      2 x 1 W RMS
      Kontrol volume
      berputar (analog)

    • Pengeras suara

      Jumlah speaker terpasang
      2

    • Konektivitas

      MP3 Link
      line in stereo 3,5mm

    • Pemutaran audio

      Mode pemutaran disc
      • dipercepat/mundur
      • pencarian lagu berikutnya/sebelumnya
      • mengulang/mengacak/memprogram
      Pemutaran media
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      Antena
      Antena FM
      Tuner pita frekuensi
      FM

    • Nyaman

      Tipe pemuat
      atas

    • Daya

      Jenis baterai
      Ukuran C (LR14)
      Voltase baterai
      1.5  volt
      Jumlah baterai
      6
      Jenis daya
      Masukan AC

    • Dimensi

      Berat termasuk Kemasan
      1.5  kg
      Kedalaman unit utama
      212  milimeter
      Tinggi unit utama
      131  milimeter
      Berat
      1.1  kg
      Lebar unit utama
      245  milimeter
      Tinggi kemasan
      244  milimeter
      Lebar kemasan
      262  milimeter
      Kedalaman kemasan
      159  milimeter

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    • Sertifikat jaminan
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