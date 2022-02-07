2 year warranty
Dihentikan
0
Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.
4.0
dari 5
55
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
itsajay
07/02/2022
Singapore
ca. 10 years!!
even tho it's not available anymore, i would love to buy it again! i got this for my birthday ca 10 years ago and it's starting to lag a bit here and there, but hey, 10 years! i really love the player and am kinda sad it doesn't work as good anymore and isn't available, but oh well..
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine
Tanggal Penggunaan 2020-02-07
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine
Tanggal Penggunaan 2020-02-07
ZICHAOLEI
29/03/2012
Singapore
Good product
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine
SwatiGarg
26/03/2012
Singapore
3-in-1, great value for money
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine