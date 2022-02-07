ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Dihentikan

AZ1027 CD Soundmachine

AZ1027/73

4

| (55) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Lihat semua manfaat
Dek kaset berhenti otomatis

Dek kaset berhenti otomatis

0

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.0

dari 5

55

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

1

07/02/2022

Singapore

Singapore

ca. 10 years!!

even tho it's not available anymore, i would love to buy it again! i got this for my birthday ca 10 years ago and it's starting to lag a bit here and there, but hey, 10 years! i really love the player and am kinda sad it doesn't work as good anymore and isn't available, but oh well..

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine

Tanggal Penggunaan 2020-02-07

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine

Tanggal Penggunaan 2020-02-07

29/03/2012

Singapore

Singapore

Good product

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine

26/03/2012

Singapore

Singapore

3-in-1, great value for money

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1027 CD Soundmachine

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.