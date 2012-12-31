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  • Nikmati musik ke mana pun Anda pergi Nikmati musik ke mana pun Anda pergi Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    CD Soundmachine

    AZ127/12

    Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. AZ127 yang mengkilap dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

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    CD Soundmachine

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    Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    • CD
    • kaset
    Dek kaset berhenti otomatis

    Dek kaset berhenti otomatis

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    Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

    Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

    Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

    Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

    Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

    Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

    Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

    Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

    Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.

    Memutar disc CD, CD-R, dan CD-RW

    Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.

    20-trek CD yang dapat diprogram

    Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.

    Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio

    0

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Daya output (RMS)
      2 X 1W
      Penyempurnaan Suara
      Dynamic Bass Boost
      Sistem Suara
      Stereo
      Diameter speaker
      3"
      Kontrol Volume
      berputar

    • Pengeras suara

      Speaker terpasang
      2

    • Konektivitas

      line in stereo 3,5mm
      (AUDIO IN)

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      Antena
      Antena FM
      Tuner Pita Frekuensi
      FM

    • Nyaman

      Jenis Layar
      LCD

    • Daya

      Jenis baterai
      LR14
      Voltase baterai
      1.5  volt
      Stopkontak
      220V - 240V
      Jumlah baterai
      6

    • Aksesori

      Panduan cepat
      Y
      Jaminan
      Pamflet garansi

    • Dimensi

      Kedalaman Kemasan
      158  milimeter
      Kedalaman produk
      133  milimeter
      Berat termasuk Kemasan
      2,4  kg
      Tinggi Kemasan
      275  milimeter
      Lebar Kemasan
      326  milimeter
      Berat
      2  kg
      Lebar produk
      300  milimeter
      Tinggi produk
      240  milimeter

    • Pemutaran Audio

      Teknologi Dek Kaset
      Mekanis
      Mode Pemutaran Disc
      • Dipercepat/Mundur
      • Pencarian Lagu Berikutnya/Sebelumnya
      • Pemutaran Berulang
      • Pemutaran Acak
      Pemutaran Media
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      Jumlah dek
      1
      Tipe Pemuat
      Atas
      Trek yang Dapat Diprogram
      20

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Foto kemasan

    Item lain dalam kotak

    • Kabel daya AC
    • Petunjuk Pengguna
    • Sertifikat jaminan
    Badge-D2C

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