ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama
  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama

Dihentikan

CD Soundmachine

AZ1837/73

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

Desain gaya hidup praktis, nikmati musik dari sumber berbeda, seperti USB Direct, MP3-CD, radio.

Lihat semua manfaat

Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

  • Desain untuk gaya hidup

  • USB

MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Teknologi kompresi audio memungkinkan ukuran file musik digital besar dikurangi hingga 10 kali tanpa mengurangi kualitas audio. MP3 atau WMA adalah dua format kompresi yang memungkinkan Anda menikmati dunia musik digital di pemutar Philips. Unduh lagu-lagu MP3 atau WMA dari situs musik resmi di Internet atau buat file musik MP3 atau WMA sendiri dengan merekam CD audio dan mentransfernya ke pemutar Anda.

20-trek CD yang dapat diprogram

Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

10/08/2013

Australia

Australia

Feature rich and easy to use. Sound output and Build Quality are Average.

I went for this product because it had a lot of features and is easy to use. Also, very light in Weight. It can plays music from both CD and USB memory stick. It has a Mp3 link (Audio In) and I use it as a external amplifier for my laptop. It also has FM and MW Radio which I like as I listen to a lot of talk shows on the MW. Philips did a good thing by providing all these features. Sound output is average but server the purpose of a portable music system. Philips could have provided more sound, better speakers and equaliser. Also the radio is pretty basic.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1837 CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1837 CD Soundmachine

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.