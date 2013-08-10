2 year warranty
Dihentikan
Nikmati musik ke mana pun Anda pergi
Desain gaya hidup yang praktis, nikmati musik dari berbagai sumber: USB Direct, MP3-CD, dan radio
Desain untuk gaya hidup
USB
Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.
Tuner stereo FM/MW (AM)
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4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Mars777
10/08/2013
Australia
Feature rich and easy to use. Sound output and Build Quality are Average.
I went for this product because it had a lot of features and is easy to use. Also, very light in Weight. It can plays music from both CD and USB memory stick. It has a Mp3 link (Audio In) and I use it as a external amplifier for my laptop. It also has FM and MW Radio which I like as I listen to a lot of talk shows on the MW. Philips did a good thing by providing all these features. Sound output is average but server the purpose of a portable music system. Philips could have provided more sound, better speakers and equaliser. Also the radio is pretty basic.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1837 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1837 CD Soundmachine