ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama
  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama

Dihentikan

CD Soundmachine

AZ1852/98

3.4

| (10) Ulasan

Suara portabel yang mengagumkan

Kenikmatan mendengarkan musik terus-menerus di tangan Anda dengan Philips CD soundmachine. Rip CD dan konversi program radio favorit Anda dan rekam ke format MP3 tanpa perlu menggunakan komputer. Dilengkapi dengan USB Direct untuk keseruan musik portabel tambahan.

Lihat semua manfaat

Suara portabel yang mengagumkan

  • Ripping multi-sumber

  • USB

  • Tape

USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA

USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA

Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.

Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio

0

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.4

dari 5

10

Ulasan

2

03/10/2022

Australia

Australia

Best invention ever - Multi ripping to mp3

best invention ever - believe not made any more. Great opt get multliple sources to mp3 for play lists. Old tapes converted to CD / MP3 to keep memoires.

Keunggulan

Everything

Kekurangan

nothing

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine

Tanggal Penggunaan 2020-10-02

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine

Tanggal Penggunaan 2020-10-02

09/11/2019

Australia

Australia

philips az1852

it was the only one i could use ,i have had 2 , , it did what i wanted it to both of them for 20 years never let me down now i want to buy another one but can't find one

Keunggulan

good ,good, good recfording from computor to usb,and cd

Kekurangan

non

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine

Tanggal Penggunaan 2017-11-09

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine

Tanggal Penggunaan 2017-11-09

03/05/2019

Australia

Australia

unique features

What i want is a replacement for this product but production has stopped. Need new one as after several years cassette player does not now play.Can Philips help?

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.