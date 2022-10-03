2 year warranty
Dihentikan
AZ1852/98
Suara portabel yang mengagumkan
Kenikmatan mendengarkan musik terus-menerus di tangan Anda dengan Philips CD soundmachine. Rip CD dan konversi program radio favorit Anda dan rekam ke format MP3 tanpa perlu menggunakan komputer. Dilengkapi dengan USB Direct untuk keseruan musik portabel tambahan.
Ripping multi-sumber
USB
Tape
Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
0
3.4
dari 5
10
Ulasan
03/10/2022
Australia
Best invention ever - Multi ripping to mp3
best invention ever - believe not made any more. Great opt get multliple sources to mp3 for play lists. Old tapes converted to CD / MP3 to keep memoires.
Keunggulan
Everything
Kekurangan
nothing
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine
Tanggal Penggunaan 2020-10-02
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine
Tanggal Penggunaan 2020-10-02
SCEETA
09/11/2019
Australia
philips az1852
it was the only one i could use ,i have had 2 , , it did what i wanted it to both of them for 20 years never let me down now i want to buy another one but can't find one
Keunggulan
good ,good, good recfording from computor to usb,and cd
Kekurangan
non
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine
Tanggal Penggunaan 2017-11-09
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine
Tanggal Penggunaan 2017-11-09
Bazzzzz
03/05/2019
Australia
unique features
What i want is a replacement for this product but production has stopped. Need new one as after several years cassette player does not now play.Can Philips help?
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1852 CD Soundmachine