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  • Nikmati musik ke mana pun Anda pergi Nikmati musik ke mana pun Anda pergi Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    CD Soundmachine

    AZ318B/12

    Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    Ingin menikmati koleksi musik yang disimpan di pemutar musik portabel Anda tanpa headphone? Colokkan soket USB Direct ke Philips CD soundmachine dan nikmati musik digital favorit Anda melalui pengeras suara yang bertenaga - kapan saja, di mana saja.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    CD Soundmachine

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    Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    • Desain ringkas
    • USB
    Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

    Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

    Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

    Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

    Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

    Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.

    Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

    Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

    MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") .MP3 merupakan teknologi kompresi yang revolusioner yang dapat membuat file musik digital besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format kompresi audio standar di waring wera wanua, yang memudahkan transfer file audio yang mudah dan cepat.

    USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah

    USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah

    Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.

    Penyelarasan Digital FM

    Penyelarasan Digital FM

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Penyempurnaan suara
      Dynamic Bass Boost
      Kontrol volume
      naik/turun
      Sistem suara
      stereo
      Daya output maksimum (RMS)
      3 W

    • Pengeras suara

      Speaker dengan sentuhan gerigi
      logam
      Jumlah speaker terpasang
      2

    • Konektivitas

      USB
      host USB
      Audio in (3,5mm)
      Y

    • Pemutaran audio

      Mode pemutaran disc
      • dipercepat/mundur
      • pencarian album berikutnya/sebelumnya
      • pencarian lagu berikutnya/sebelumnya
      • mengulang/mengacak/memprogram
      Pemutaran media
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      Mode pemutaran USB
      • dipercepat/mundur
      • pencarian album berikutnya/sebelumnya
      • pencarian lagu berikutnya/sebelumnya
      • mengulang/mengacak/memprogram

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      Antena
      Antena FM
      Tuner pita frekuensi
      FM
      Penyempurnaan tuner
      penyelarasan digital otomatis

    • Nyaman

      Tipe pemuat
      atas
      Jenis layar
      Layar LCD

    • Daya

      Jenis baterai
      Ukuran C (LR14)
      Voltase baterai
      1.5  volt
      Jumlah baterai
      6
      Jenis daya
      Masukan AC

    • Aksesori

      Lain-lain
      Petunjuk Pengguna
      Kabel/Koneksi
      kabel listrik
      Jaminan
      Pamflet garansi

    • Dimensi

      Berat kotor
      1,62  kg
      Kedalaman unit utama
      232  milimeter
      Tinggi unit utama
      124  milimeter
      Berat
      1.1  kg
      Lebar unit utama
      252  milimeter
      Tinggi kemasan
      260  milimeter
      Lebar kemasan
      280  milimeter
      Kedalaman kemasan
      156  milimeter

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel daya AC
    • Petunjuk Pengguna
    • Sertifikat jaminan
    Badge-D2C

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