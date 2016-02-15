Item lain dalam kotak
- Kabel daya AC
- Petunjuk Pengguna
- Sertifikat jaminan
AZ318B/12
Nikmati musik ke mana pun Anda pergi
Ingin menikmati koleksi musik yang disimpan di pemutar musik portabel Anda tanpa headphone? Colokkan soket USB Direct ke Philips CD soundmachine dan nikmati musik digital favorit Anda melalui pengeras suara yang bertenaga - kapan saja, di mana saja.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.
MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") .MP3 merupakan teknologi kompresi yang revolusioner yang dapat membuat file musik digital besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format kompresi audio standar di waring wera wanua, yang memudahkan transfer file audio yang mudah dan cepat.
Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.
Suara
Pengeras suara
Konektivitas
Pemutaran audio
Tuner/Penerima/Transmisi
Nyaman
Daya
Aksesori
Dimensi
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