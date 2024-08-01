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  • Portafilter Baristina yang unik Portafilter Baristina yang unik Portafilter Baristina yang unik
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    Baristina Portafilter

    BAR310/80

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Portafilter Baristina yang unik

    Baristina menggunakan portafilter unik – cukup geser pegangannya dan mesin akan mulai membuat kopi secara otomatis. Pilih warna favorit Anda – atau dari dua gaya kayu – dan mulai jadikan Baristina Anda sesuai selera.

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    Baristina Portafilter

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    Portafilter Baristina yang unik

    • Kayu ash
    Pilih gaya Anda

    Pilih gaya Anda

    Personalisasi Baristina Anda dengan berbagai pegangan berwarna atau kayu solid.

    Berhenti, keluarkan, buang.

    Berhenti, keluarkan, buang.

    Selesai? Tekan tombol untuk mengeluarkan puck dan buang ampasnya. Tanpa mengetuk, tanpa masalah.

    Geser untuk memulai

    Geser untuk memulai

    Sistem unik kami memungkinkan portafilter mengatur penyeduhan kopi Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Buatan
      Rumania
      Didesain di
      Belanda

    • Spesifikasi Teknis

      Berat produk
      0,175 kg
      Dimensi produk
      65mm (lebar), 75mm (tinggi), 175mm (dalam)

    • Spesifikasi umum

      Aman dicuci di mesin cuci piring
      Tidak ada

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    • Keramahan lingkungan

      Material kemasan
      >95% didaur ulang dan 100% dapat didaur ulang

    Badge-D2C

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