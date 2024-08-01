BAR310/80
Portafilter Baristina yang unik
Baristina menggunakan portafilter unik – cukup geser pegangannya dan mesin akan mulai membuat kopi secara otomatis. Pilih warna favorit Anda – atau dari dua gaya kayu – dan mulai jadikan Baristina Anda sesuai selera.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Personalisasi Baristina Anda dengan berbagai pegangan berwarna atau kayu solid.
Selesai? Tekan tombol untuk mengeluarkan puck dan buang ampasnya. Tanpa mengetuk, tanpa masalah.
Sistem unik kami memungkinkan portafilter mengatur penyeduhan kopi Anda.
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