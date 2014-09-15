BHD006/00
Pengeringan andal yang merawat rambut di mana saja
Philips Hair Dryer Essential memberikan performa mengeringkan 1600 W yang kuat namun tetap ramah di rambut berkat pengaturan suhu ThermoProtect. Desainnya yang ringkas dengan pegangan yang bisa dilipat adalah pilihan yang tepat untuk dibawa ke mana saja.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pengering rambut 1600W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal untuk hasil indah setiap hari.
Setelan suhu ThermoProtect memberikan suhu pengeringan optimal dan perlindungan tambahan dari pemanasan berlebih pada rambut. Dengan hembusan udara kuat yang sama, Anda akan mendapatkan hasil terbaik yang merawat rambut.
Desainnya yang ringkas dengan pegangan yang dapat dilipat menjadikannya mudah disimpan dan bisa dibawa kemana saja Anda pergi.
Kompatibel dengan 110-240 volt. Bisa digunakan di mana saja di seluruh dunia.
Pengering rambut ini menawarkan 3 kombinasi kecepatan/panas prasetel untuk mendapatkan penataan rambut sempurna dengan cepat dan mudah.
Nozel memfokuskan aliran udara untuk penataan gaya presisi dan merapikan.
Hembusan Dingin memberikan hembusan angin dingin - pengaturan yang sangat berguna untuk menyelesaikan penataan gaya.
Pengait karet bisa ditemukan di ujung gagang. Digunakan agar alat mudah disimpan saat di rumah atau saat menginap di hotel.
Berat & dimensi
Spesifikasi teknis
Fitur
Servis
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.