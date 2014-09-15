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  • Pengeringan andal yang merawat rambut di mana saja Pengeringan andal yang merawat rambut di mana saja Pengeringan andal yang merawat rambut di mana saja

    Essential Pengering Rambut

    BHD006/00

    Pengeringan andal yang merawat rambut di mana saja

    Philips Hair Dryer Essential memberikan performa mengeringkan 1600 W yang kuat namun tetap ramah di rambut berkat pengaturan suhu ThermoProtect. Desainnya yang ringkas dengan pegangan yang bisa dilipat adalah pilihan yang tepat untuk dibawa ke mana saja.

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    Essential Pengering Rambut

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    Pengeringan andal yang merawat rambut di mana saja

    • 1600W
    • Setelan ThermoProtect
    • Pegangan yang dapat dilipat
    • Voltase universal
    Daya pengeringan 1600W

    Daya pengeringan 1600W

    Pengering rambut 1600W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal untuk hasil indah setiap hari.

    Setelan suhu ThermoProtect

    Setelan suhu ThermoProtect

    Setelan suhu ThermoProtect memberikan suhu pengeringan optimal dan perlindungan tambahan dari pemanasan berlebih pada rambut. Dengan hembusan udara kuat yang sama, Anda akan mendapatkan hasil terbaik yang merawat rambut.

    Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

    Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

    Desainnya yang ringkas dengan pegangan yang dapat dilipat menjadikannya mudah disimpan dan bisa dibawa kemana saja Anda pergi.

    Voltase universal sehingga bisa digunakan di seluruh dunia

    Voltase universal sehingga bisa digunakan di seluruh dunia

    Kompatibel dengan 110-240 volt. Bisa digunakan di mana saja di seluruh dunia.

    3 setelan panas dan kecepatan yang fleksibel

    3 setelan panas dan kecepatan yang fleksibel

    Pengering rambut ini menawarkan 3 kombinasi kecepatan/panas prasetel untuk mendapatkan penataan rambut sempurna dengan cepat dan mudah.

    Nozel 20mm untuk aliran udara yang terfokus

    Nozel 20mm untuk aliran udara yang terfokus

    Nozel memfokuskan aliran udara untuk penataan gaya presisi dan merapikan.

    Hembusan Dingin untuk gaya rambut lebih tahan lama

    Hembusan Dingin untuk gaya rambut lebih tahan lama

    Hembusan Dingin memberikan hembusan angin dingin - pengaturan yang sangat berguna untuk menyelesaikan penataan gaya.

    Kait untuk penyimpanan mudah agar praktis disimpan

    Kait untuk penyimpanan mudah agar praktis disimpan

    Pengait karet bisa ditemukan di ujung gagang. Digunakan agar alat mudah disimpan saat di rumah atau saat menginap di hotel.

    Spesifikasi Teknis

    • Berat & dimensi

      Ukuran produk
      274 x 78 x 174 mm
      Berat produk (tidak termasuk kemasan)
      425 g

    • Spesifikasi teknis

      Warna/tampilan luar
      ABS sangat mengkilap dan matte
      Panjang kabel
      1,8  m
      Tegangan
      110-127 / 220-240  volt
      Watt
      1600  W
      Frekuensi
      50-60  Hz
      Motor
      Motor DC

    • Fitur

      Pegangan yang dapat dilipat
      Y
      Lubang gantungan
      Y
      Voltase ganda
      Y
      Jumlah sambungan
      1
      Nozel / Konsentrator
      Y
      CoolShot
      Y

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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