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    StyleCare Penata Rambut Serbaguna

    BHH811/00

    Pilih gaya penataan rambut Anda

    Kreasikan gaya rambut berbeda setiap hari! Mulai dari rambut lurus, bergelombang, hingga gaya updo dan banyak lagi, ciptakan lebih dari 10 gaya rambut dengan Philips Multi-Styler yang dilengkapi panduan gaya.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp749.000,00

    StyleCare Penata Rambut Serbaguna

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    Pilih gaya penataan rambut Anda

    10+ tampilan rambut dengan panduan gaya

    • Lebih dari 10 gaya dalam satu alat
    • 5 sambungan & aksesori
    • Panduan Gaya
    • Teknologi OneClick
    Pelurus rambut 80 mm untuk rambut yang licin

    Pelurus rambut 80 mm untuk rambut yang licin

    Pelat pelurus 80 mm untuk rambut yang halus sempurna.

    Laras pengeriting 25mm untuk ikal yang longgar dan kencang

    Laras pengeriting 25mm untuk ikal yang longgar dan kencang

    Laras pengeriting 25mm untuk ikal longgar yang sempurna.

    Panduan gaya dan 3 aksesori rambut yang berguna untuk lebih dari 10 gaya

    Panduan gaya dan 3 aksesori rambut yang berguna untuk lebih dari 10 gaya

    Termasuk panduan gaya untuk menata lebih dari 10 gaya, 2 karet rambut untuk penataan rambut yang mudah dan jepit rambut untuk bereksperimen dengan gaya Anda.

    Teknologi OneClick untuk penggantian sambungan yang cepat dan mudah

    Teknologi OneClick untuk penggantian sambungan yang cepat dan mudah

    Mengganti sambungan kini menjadi semakin cepat dan mudah berkat desain OneClick dari penata rambut serbaguna ini. Cukup klik dan tekan tombol, tahan ujung yang dingin untuk melepaskan.

    Panas tinggi profesional untuk hasil sempurna

    Panas tinggi profesional untuk hasil sempurna

    Suhu tinggi ini membantu Anda mengubah bentuk rambut dan memberikan tampilan sempurna yang Anda inginkan.

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

    Penata rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik.

    Lapisan keramik pelindung

    Lapisan keramik pelindung

    Lapisan keramik yang melindungi memastikan distribusi panas merata dan kerusakan yang lebih sedikit untuk rambut lembut dan berkilau.

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.

    Kabel daya 1,8 m

    Kabel daya 1,8 m

    Mudah digunakan berkat kabel daya sepanjang 1,8 m.

    Kabel putar agar tidak kusut

    Kabel putar agar tidak kusut

    Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Pengeriting
      Ya
      Pelurus rambut
      Ya

    • Aksesori

      Karet gelang
      2
      Simpul rambut
      Ya
      Panduan gaya
      dengan 10 gaya yang mudah dibuat

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      110-240V
      Tipe Pemanas
      PTC
      Ukuran pelat
      Pengeriting 90 mm
      Panjang kabel
      1,8 m
      Suhu penataan
      Hingga 210°C
      Waktu pemanasan
      60  d
      Daya mode mati
      < 0,5 W

    • Fitur

      Ujung dingin
      Ya
      Kabel putar
      Y
      Diameter laras
      25  milimeter
      Lapisan bagian yang panas
      Keramik
      Kait penyimpanan
      Y
      Teknologi pelepas OneClick
      Ya
      Ukuran pelurus rambut
      30x80 mm

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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