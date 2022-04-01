BHH811/00
Pilih gaya penataan rambut Anda
Kreasikan gaya rambut berbeda setiap hari! Mulai dari rambut lurus, bergelombang, hingga gaya updo dan banyak lagi, ciptakan lebih dari 10 gaya rambut dengan Philips Multi-Styler yang dilengkapi panduan gaya.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pelat pelurus 80 mm untuk rambut yang halus sempurna.
Laras pengeriting 25mm untuk ikal longgar yang sempurna.
Termasuk panduan gaya untuk menata lebih dari 10 gaya, 2 karet rambut untuk penataan rambut yang mudah dan jepit rambut untuk bereksperimen dengan gaya Anda.
Mengganti sambungan kini menjadi semakin cepat dan mudah berkat desain OneClick dari penata rambut serbaguna ini. Cukup klik dan tekan tombol, tahan ujung yang dingin untuk melepaskan.
Suhu tinggi ini membantu Anda mengubah bentuk rambut dan memberikan tampilan sempurna yang Anda inginkan.
Penata rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik.
Lapisan keramik yang melindungi memastikan distribusi panas merata dan kerusakan yang lebih sedikit untuk rambut lembut dan berkilau.
Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.
Mudah digunakan berkat kabel daya sepanjang 1,8 m.
Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.
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