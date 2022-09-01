BHH885/00
Rambut lurus alami dalam 5 menit*
Dapatkan rambut lurus alami yang indah berkilau hanya dalam 5 menit. Teknologi ThermoProtect dengan sistem perawatan ionik disertai desain sikat untuk rambut yang tampak sehat dan bebas kusut.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Suhu bulu sikat tetap pada tingkat yang optimal untuk meminimalkan kerusakan akibat panas, sekaligus mengurangi gesekan. Menjadikan rambut lurus alami dengan tampilan sehalus sutra.
Desain Triple bristle secara lembut merapikan dan meluruskan rambut sekaligus melindungi kulit kepala Anda dari panas.
Desain berbentuk paddle untuk meluruskan rambut sekaligus.
Siap digunakan dalam 50 detik.
Lampu LED akan menunjukkan kapan sisir siap digunakan.
Perawatan ion melepaskan jutaan ion, mengatasi rambut statis, dan menghasilkan rambut cantik yang berkilau
Kabel 1,8 m.
Kabel putar agar nyaman digunakan.
Tiga setelan suhu (150 °C, 170 °C, 200 °C) agar sesuai dengan jenis rambut Anda.
Bulu sikat berlapis keramik yang mengandung argan oil akan menyisir rambut Anda dengan mulus, membuatnya tampak lurus dan berkilau secara alami.
Spesifikasi teknis
Fitur
Servis
Mudah digunakan
Teknologi yang melindungi
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