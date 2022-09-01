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  • Rambut lurus alami dalam 5 menit* Rambut lurus alami dalam 5 menit* Rambut lurus alami dalam 5 menit*

    5000 Sisir pelurus rambut dengan pemanas

    BHH885/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Rambut lurus alami dalam 5 menit*

    Dapatkan rambut lurus alami yang indah berkilau hanya dalam 5 menit. Teknologi ThermoProtect dengan sistem perawatan ionik disertai desain sikat untuk rambut yang tampak sehat dan bebas kusut.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp1.199.000,00

    5000 Sisir pelurus rambut dengan pemanas

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    Rambut lurus alami dalam 5 menit*

    Perawatan ion untuk rambut yang halus dan berkilau

    • Teknologi ThermoProtect
    • Perawatan dengan Ion
    • Lapisan keramik argan oil
    ThermoProtect mengurangi rambut rusak akibat panas

    ThermoProtect mengurangi rambut rusak akibat panas

    Suhu bulu sikat tetap pada tingkat yang optimal untuk meminimalkan kerusakan akibat panas, sekaligus mengurangi gesekan. Menjadikan rambut lurus alami dengan tampilan sehalus sutra.

    Desain Triple bristle

    Desain Triple bristle

    Desain Triple bristle secara lembut merapikan dan meluruskan rambut sekaligus melindungi kulit kepala Anda dari panas.

    Sisir besar berbentuk paddle

    Sisir besar berbentuk paddle

    Desain berbentuk paddle untuk meluruskan rambut sekaligus.

    Waktu pemanasan cepat

    Waktu pemanasan cepat

    Siap digunakan dalam 50 detik.

    Lampu indikator siap pakai

    Lampu indikator siap pakai

    Lampu LED akan menunjukkan kapan sisir siap digunakan.

    Perawatan ion untuk rambut yang halus dan berkilau

    Perawatan ion untuk rambut yang halus dan berkilau

    Perawatan ion melepaskan jutaan ion, mengatasi rambut statis, dan menghasilkan rambut cantik yang berkilau

    Kabel 1,8 m untuk fleksibilitas maksimal

    Kabel 1,8 m untuk fleksibilitas maksimal

    Kabel 1,8 m.

    Kabel putar

    Kabel putar

    Kabel putar agar nyaman digunakan.

    3 setelan suhu sesuai tipe rambut Anda

    3 setelan suhu sesuai tipe rambut Anda

    Tiga setelan suhu (150 °C, 170 °C, 200 °C) agar sesuai dengan jenis rambut Anda.

    Lapisan keramik yang mengandung argan oil

    Lapisan keramik yang mengandung argan oil

    Bulu sikat berlapis keramik yang mengandung argan oil akan menyisir rambut Anda dengan mulus, membuatnya tampak lurus dan berkilau secara alami.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,8 m
      Tegangan
      Universal  volt
      Tipe Pemanas
      PTC
      Ukuran produk (mm)
      350 P x 75 L x 48 D
      Total jumlah bulu sisir
      247
      Indikator lampu LED
      Warna putih
      Daya mode mati
      < 0,5 W

    • Fitur

      Setelan Suhu
      • 3 setelan
      • 150°C - 170°C - 200°C
      Mati otomatis
      setelah 60 menit
      Bentuk sisir
      Paddle
      Area sisir (mm)
      116 P x 60 L
      Jumlah bulu sisir berpemanas
      111

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Y

    • Mudah digunakan

      Kait penyimpanan
      Y
      Kabel putar
      Y

    • Teknologi yang melindungi

      ThermoProtect
      Y
      Infusi minyak argan
      Y

    Badge-D2C

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    • Berdasarkan pengujian yang dilakukan di rumah terhadap 96 wanita dengan berbagai jenis rambut di Polandia. Suhu yang digunakan adalah 170°C dan 200°C.
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