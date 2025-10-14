Cari istilah

    7000 Series Pelurus rambut

    BHS732/00

    Menata rambut tanpa merusaknya akibat panas*

    Menata rambut tanpa merusaknya akibat panas dengan teknologi ThermoShield dan suhu yang konsisten, serta ion mineral untuk mengurangi dampak buruk sinar UV. Untuk gaya yang indah, tampak sehat, dan bebas kusut.

    Menata rambut tanpa merusaknya akibat panas*

    dengan teknologi ThermoShield dan ion mineral

    • Teknologi ThermoShield
    • Perawatan ionik mineral
    • Pelurusan rambut 50% lebih cepat
    • Kantong gulung tahan panas
    Ion mineral membantu mengurangi dampak buruk sinar UV dan mengurangi kerusakan permukaan rambut. Minimnya kerusakan rambut akibat sinar UV membuatnya tetap halus dan mudah diatur.

    Pelurus rambut ini menggunakan pelat keramik yang diisi dengan minyak argan untuk membuat penataan cepat dan mudah, dengan gerakan meluncur yang terasa sehalus sutra layaknya rambut Anda.

    Dari rambut lurus yang ramping dan modis hingga rambut bergelombang yang santai, atau rambut keriting yang menarik perhatian - Anda dapat melakukan semuanya. Gaya apa yang Anda ingin tampilkan hari ini?

    Teknologi ion air Philips menghasilkan kandungan air 1.000+ kali lebih banyak daripada tanpa ionizer dan melembapkan rambut, untuk rambut yang lembut dan tampak sehat.

    Pelat 35% lebih halus dengan teknologi mengambang untuk meluncur lembut di setiap gerakan. Pelat mengambang keramik yang canggih bergerak untuk menyesuaikan tekanan rambut. Ini memastikan panas dan tekanan tersebar merata pada rambut untuk performa penataan yang baik.

    Teknologi ThermoShield untuk menata rambut tanpa kerusakan rambut akibat panas

    Teknologi ThermoShield membantu Anda menata rambut tanpa merusak rambut dari panas. Sensor teknologi ini mengatur suhu sehingga rambut Anda akan memiliki tatanan gaya yang menarik dari akar ke ujung.

    Rentang suhu dari 120°C hingga 230°C

    Pilih antara rentang suhu dari 120°C hingga 230°C untuk mendapatkan hasil yang tahan lama namun meminimalisir risiko kerusakan rambut.

    Pelurusan rambut 50% lebih cepat**

    Pelat yang halus membantu pelurus meluncur mulus pada rambut sehingga Anda dapat mengurangi waktu penggunaan dan menikmati hasil tatanan yang memukau.

    Perawatan dengan ion agar rambut kemilau, bebas kusut

    Ion muatan negatif menghilangkan statis, melembutkan rambut dan melicinkan kutikula rambut untuk meningkatkan kilau rambut. Hasilnya adalah rambut licin, bebas kusut, dan berkilau.

    Pelat panjang 105mm untuk meluruskan dengan cepat dan mudah

    Pelat 105mm yang lebih panjang menyediakan kontak yang lebih baik dengan rambut untuk membantu Anda mendapatkan rambut lurus sempurna dengan cepat dan mudah.

    Tampilan suhu inovatif yang mudah dibaca

    Kombinasi unik kenop suhu dan layar LED memberikan kontrol suhu yang akurat.

    Tombol pilihan gaya untuk pengaturan suhu cepat

    Dengan satu sentuhan tombol, Anda dapat memilih suhu 210 °C prasetel untuk meluruskan rambut dengan cepat.

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik

    Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Kantung gulung tahan panas
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Tegangan
      110-240  volt
      Panjang kabel
      2  m
      Waktu pemanasan
      30 dtk
      Ukuran pelat
      25x105 mm
      Setelan panas
      12
      Jenis kontrol suhu
      • Putaran suhu
      • dengan indikator LED
      Suhu penataan
      120°C - 230°C
      Mati otomatis
      Ya, setelah 30 menit
      Suhu mode prasetel
      210°C
      Daya mode mati
      < 0,5 W

    • Desain

      Warna
      Hijau-biru Metalik

    • Fitur

      Kabel putar
      Y
      Bahan pelat
      Pelat Keramik dengan kandungan minyak Argan
      Kait penyimpanan
      Y
      Kunci pelat
      Y
      Indikator siap pakai
      Ya
      Layar LED
      Ya

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Teknologi yang melindungi

      Perawatan dengan Ion
      Y
      Pelat mengambang
      Y

    • Hasil penataan yang sama diperoleh dengan paparan panas yang lebih rendah pada 180°C vs HP8361 pada 210°C
    • **vs. HP8361
    • *vs HP8361
