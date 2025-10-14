BHS732/00
Menata rambut tanpa merusaknya akibat panas*
Menata rambut tanpa merusaknya akibat panas dengan teknologi ThermoShield dan suhu yang konsisten, serta ion mineral untuk mengurangi dampak buruk sinar UV. Untuk gaya yang indah, tampak sehat, dan bebas kusut.See all benefits
Ion mineral membantu mengurangi dampak buruk sinar UV dan mengurangi kerusakan permukaan rambut. Minimnya kerusakan rambut akibat sinar UV membuatnya tetap halus dan mudah diatur.
Pelurus rambut ini menggunakan pelat keramik yang diisi dengan minyak argan untuk membuat penataan cepat dan mudah, dengan gerakan meluncur yang terasa sehalus sutra layaknya rambut Anda.
Dari rambut lurus yang ramping dan modis hingga rambut bergelombang yang santai, atau rambut keriting yang menarik perhatian - Anda dapat melakukan semuanya. Gaya apa yang Anda ingin tampilkan hari ini?
Teknologi ion air Philips menghasilkan kandungan air 1.000+ kali lebih banyak daripada tanpa ionizer dan melembapkan rambut, untuk rambut yang lembut dan tampak sehat.
Pelat 35% lebih halus dengan teknologi mengambang untuk meluncur lembut di setiap gerakan. Pelat mengambang keramik yang canggih bergerak untuk menyesuaikan tekanan rambut. Ini memastikan panas dan tekanan tersebar merata pada rambut untuk performa penataan yang baik.
Teknologi ThermoShield membantu Anda menata rambut tanpa merusak rambut dari panas. Sensor teknologi ini mengatur suhu sehingga rambut Anda akan memiliki tatanan gaya yang menarik dari akar ke ujung.
Pilih antara rentang suhu dari 120°C hingga 230°C untuk mendapatkan hasil yang tahan lama namun meminimalisir risiko kerusakan rambut.
Pelat yang halus membantu pelurus meluncur mulus pada rambut sehingga Anda dapat mengurangi waktu penggunaan dan menikmati hasil tatanan yang memukau.
Ion muatan negatif menghilangkan statis, melembutkan rambut dan melicinkan kutikula rambut untuk meningkatkan kilau rambut. Hasilnya adalah rambut licin, bebas kusut, dan berkilau.
Pelat 105mm yang lebih panjang menyediakan kontak yang lebih baik dengan rambut untuk membantu Anda mendapatkan rambut lurus sempurna dengan cepat dan mudah.
Kombinasi unik kenop suhu dan layar LED memberikan kontrol suhu yang akurat.
Dengan satu sentuhan tombol, Anda dapat memilih suhu 210 °C prasetel untuk meluruskan rambut dengan cepat.
Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.
Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik.
