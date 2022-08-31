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  • Pencukuran lembut untuk kulit yang mulus Pencukuran lembut untuk kulit yang mulus Pencukuran lembut untuk kulit yang mulus

    Lady Shaver Series 6000 Alat cukur nirkabel untuk kondisi Basah dan Kering

    BRL136/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pencukuran lembut untuk kulit yang mulus

    Rasakan pengalaman mencukur bulu tubuh dengan mulus. Philips Lady Shaver Seri 6000 merupakan pilihan yang tepat dan mudah digunakan untuk area sensitif yang akan membuat kulit lembut Anda menjadi mulus

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    Harga ritel yang disarankan: Rp599.000,00

    Lady Shaver Series 6000 Alat cukur nirkabel untuk kondisi Basah dan Kering

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    Pencukuran lembut untuk kulit yang mulus

    • Foil tunggal mengambang
    • 10 jam pengisian daya
    • +4 aksesori
    Pencukuran yang mulus dan lembut

    Pencukuran yang mulus dan lembut

    Philips Lady Shaver Seri 6000 dirancang agar tetap nyaman dan lembut digunakan di berbagai area tubuh*. Sebanyak 80% konsumen kami mengonfirmasi bahwa alat ini tidak menimbulkan iritasi dan tidak membuat kulit kemerahan**. Dapatkan kulit bebas bulu tanpa melukai kulit

    Ujung pemangkas bulat untuk pencukuran yang ramah di kulit

    Ujung pemangkas bulat untuk pencukuran yang ramah di kulit

    Ujung pemangkas bulat di bagian depan dan belakang foil membuat alat cukur ini dapat bergerak dengan mulus di atas kulit. Sebanyak 78% wanita setuju, ujung pemangkas yang bulat mencegah goresan pada kulit***

    Foil tunggal mengambang untuk pencukuran yang merata

    Foil tunggal mengambang untuk pencukuran yang merata

    Foil mengambang bergerak secara alami di atas lekuk dan kontur tubuh Anda dan menjaga kontak dengan kulit untuk mendapatkan hasil yang merata

    Basah & Kering untuk penggunaan saat berendam atau mandi

    Basah & Kering untuk penggunaan saat berendam atau mandi

    Lembut dan nyaman digunakan ketika mandi atau berendam dengan pegangan antislip agar tetap optimal ketika digunakan dalam keadaan Basah maupun Kering.

    Penggunaan tanpa kabel hingga 40 menit

    Penggunaan tanpa kabel hingga 40 menit

    Philips Lady Shaver Seri 6000 dapat digunakan tanpa kabel hingga 40 menit berkat baterai yang dapat diisi ulang

    Gagang ergonomis untuk kontrol mudah

    Gagang ergonomis untuk kontrol mudah

    Gagang ergonomis berbentuk S mudah dikendalikan untuk kontrol maksimal dan jangkauan yang lebih baik dengan gerakan yang alami dan presisi di seluruh bagian tubuh Anda

    Kabel pengisian daya USB-A disertakan Adaptor daya tidak disertakan

    Kabel pengisian daya USB-A disertakan Adaptor daya tidak disertakan

    Di Philips, kami mendorong upaya berkelanjutan dalam semua aspek produksi. Kami berambisi mengurangi limbah dan meminimalkan jumlah adaptor USB yang kami pasarkan. Jika Anda memerlukan adaptor, harap hubungi kami melalui Pusat Layanan Konsumen: www.philips.com/support

    Tutup penarik kulit disertakan

    Tutup penarik kulit disertakan

    Tutup penarik kulit dapat digunakan untuk menarik kulit selama proses pencukuran sehingga memberikan pengalaman mencukur yang lebih lembut

    Tutup soft glide

    Tutup soft glide

    Tutup soft glide menutupi pemangkas di bagian kepala alat cukur, sebagai pengaman ekstra agar proses pencukuran di area berlekuk tetap terasa nyaman di kulit

    Sarung tangan eksfoliasi membantu mencegah rambut tumbuh ke dalam (ingrown hair)

    Penggunaan sarung tangan eksfoliasi membantu mencegah rambut tumbuh ke dalam antar pencukuran

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Sikat pembersih
      Y
      Sisir pemangkas
      Y
      Tutup soft glide
      Y
      Tutup penarik kulit
      Y
      Sarung tangan pengupas
      Y

    • Daya

      Jenis baterai
      NiMH
      Pengisian daya
      • Dapat diisi ulang
      • Waktu pengisian daya 10 jam
      Waktu pemakaian
      hingga 40 menit

    • Spesifikasi teknis

      Tegangan
      5 V/7,5 W
      Bahan mata pisau
      Nikel
      Jumlah foil pencukur
      1
      Kabel USB-A
      Y
      Setelan kecepatan
      1

    • Mudah digunakan

      Nirkabel
      Y
      Gagang
      Ergo
      Basah & Kering
      Ya
      Dapat diisi ulang
      Y
      Pengisian daya
      Pengisian Daya USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

    • Kinerja

      Kepala cukur
      Pencukur listrik single foil
      Fitur perawatan kulit
      Ujung pemangkas bulat

    Badge-D2C

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    • 74%, HUT Germany N=49, 2021
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    • **vs. pencukur bulu kewanitaan mereka saat ini, HUT Germany N=49, 2021
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