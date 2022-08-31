BRL136/00
Pencukuran lembut untuk kulit yang mulus
Rasakan pengalaman mencukur bulu tubuh dengan mulus. Philips Lady Shaver Seri 6000 merupakan pilihan yang tepat dan mudah digunakan untuk area sensitif yang akan membuat kulit lembut Anda menjadi mulusSee all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Philips Lady Shaver Seri 6000 dirancang agar tetap nyaman dan lembut digunakan di berbagai area tubuh*. Sebanyak 80% konsumen kami mengonfirmasi bahwa alat ini tidak menimbulkan iritasi dan tidak membuat kulit kemerahan**. Dapatkan kulit bebas bulu tanpa melukai kulit
Ujung pemangkas bulat di bagian depan dan belakang foil membuat alat cukur ini dapat bergerak dengan mulus di atas kulit. Sebanyak 78% wanita setuju, ujung pemangkas yang bulat mencegah goresan pada kulit***
Foil mengambang bergerak secara alami di atas lekuk dan kontur tubuh Anda dan menjaga kontak dengan kulit untuk mendapatkan hasil yang merata
Lembut dan nyaman digunakan ketika mandi atau berendam dengan pegangan antislip agar tetap optimal ketika digunakan dalam keadaan Basah maupun Kering.
Philips Lady Shaver Seri 6000 dapat digunakan tanpa kabel hingga 40 menit berkat baterai yang dapat diisi ulang
Gagang ergonomis berbentuk S mudah dikendalikan untuk kontrol maksimal dan jangkauan yang lebih baik dengan gerakan yang alami dan presisi di seluruh bagian tubuh Anda
Di Philips, kami mendorong upaya berkelanjutan dalam semua aspek produksi. Kami berambisi mengurangi limbah dan meminimalkan jumlah adaptor USB yang kami pasarkan. Jika Anda memerlukan adaptor, harap hubungi kami melalui Pusat Layanan Konsumen: www.philips.com/support
Tutup penarik kulit dapat digunakan untuk menarik kulit selama proses pencukuran sehingga memberikan pengalaman mencukur yang lebih lembut
Tutup soft glide menutupi pemangkas di bagian kepala alat cukur, sebagai pengaman ekstra agar proses pencukuran di area berlekuk tetap terasa nyaman di kulit
Penggunaan sarung tangan eksfoliasi membantu mencegah rambut tumbuh ke dalam antar pencukuran
Aksesori
Daya
Spesifikasi teknis
Mudah digunakan
Kinerja
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