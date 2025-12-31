ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

        Dihentikan

        MinicellsBaterai

        CR2/97

        Teknologi Lithium berkualitas terbaik untuk kamera Anda

        Saat Anda menginginkan yang terbaik, gunakan baterai foto ExtremeLife. Sangat cocok untuk kamera Anda.

        Lihat semua manfaat

        Teknologi Lithium berkualitas terbaik untuk kamera Anda

        • Lithium

        Teknologi foto Lithium menjamin waktu operasional yang lebih panjang

        Teknologi foto Lithium menjamin kamera Anda memiliki waktu operasional yang panjang, terlepas dari berbagai kondisi suhu.

        Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

        Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).

        Sesuai untuk kamera APS (CR2)

        Produk ini sesuai untuk kamera APS (CR2).

        Spesifikasi Teknis

        Manual &amp; Dokumentasi

        Brosur komersial yang diterjemahkan

        • PDF berkas, 298.7 kB
        • 21 July 2026

        Hubungi Philips

        Kami siap membantu Anda

        Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

        • Penawaran khusus member.
        • Akses lebih awal ke promo.
        • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

        Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

        • Penawaran khusus member.
        • Akses lebih awal ke promo.
        • Info produk terbaru & tips hidup sehat.