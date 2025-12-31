2 year warranty
Dihentikan
CR2/97
Teknologi Lithium berkualitas terbaik untuk kamera Anda
Saat Anda menginginkan yang terbaik, gunakan baterai foto ExtremeLife. Sangat cocok untuk kamera Anda.
Lithium
Teknologi foto Lithium menjamin kamera Anda memiliki waktu operasional yang panjang, terlepas dari berbagai kondisi suhu.
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Produk ini sesuai untuk kamera APS (CR2).