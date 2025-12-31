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Dihentikan

Radio Jam Alarm untuk iPod/iPhone

DC315/12

Awali hari dengan cara unik Anda!

Awali hari yang menyenangkan dengan musik iPhone/iPod Anda dari radio jam Philips dengan alarm ganda. Memiliki beberapa sumber, sistem penuh gaya ini memungkinkan Anda bangun tidur dengan musik pilihan Anda dari perangkat portabel dan radio.

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Bangun dengan lagu dari iPhone/iPod Anda

Awali hari dengan cara unik Anda!

  • 8W

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Pengaturan alarm hari kerja/ akhir pekan untuk melengkapi gaya hidup Anda

Pengaturan alarm hari kerja/ akhir pekan untuk melengkapi gaya hidup Anda

Dirancang untuk gaya hidup masa kini, radio jam ini memiliki fitur alarm ganda, yang memungkinkan Anda mengatur alarm dengan waktu berbeda untuk hari kerja dan akhir pekan atau bahkan mengatur alarm yang berbeda bagi pasangan. Pengaturan alarm dapat disesuaikan dengan waktu alarm yang sama untuk sepanjang minggu, dari Senin sampai Minggu. Atau Anda dapat mengatur alarm untuk memulai hari lebih awal di hari kerja, dari Senin sampai Jumat, dan bersantai di hari Sabtu dan Minggu. Apa pun pilihan Anda, fitur praktis ini akan membantu Anda dari kerepotan mengatur waktu alarm yang berbeda setiap malamnya.

Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

Cukup selaraskan stasiun yang ingin diprasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa perlu berulang-ulang menyelaraskan frekuensi secara manual.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Hindari penggunaan ekstensif set ini dalam volume yang lebih tinggi dari 85 desibel karena dapat merusak pendengaran.