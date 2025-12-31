ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama
  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama

Dihentikan

Sistem musik Micro

DCM2020/12

Bersantai dengan musik hebat

Memutar dan mengisi daya iPod/iPhone/iPad Anda secara bersamaan. Pemutar musik portabel lain juga bisa tersambung ke Sistem suara mikro DCM2020/12 ini via USB Direct atau MP3 Link. Nikmati musik dengan suara yang bertenaga dari speaker Bass Reflex.

Lihat semua manfaat

Terobsesi dengan suara

Bersantai dengan musik hebat

  • dengan konektor 30-pin

  • untuk iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20W

MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

Cukup selaraskan stasiun yang ingin diprasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa perlu berulang-ulang menyelaraskan frekuensi secara manual.

Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah

Pintu depan geser yang bermotor menambahkan gaya flamboyan pada desain yang trendi sistem ini. Pintu trendi dan fungsional ini menampung disc yang naik turun secara vertikal dengan gerakan lembut dengan sentuhan tombol kapan pun Anda ingin mengganti pilihan musik Anda. cukup duduk dan nikmati performa suara dinamis sambil melihat disc diputar melalui jendela transparan.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.