2 year warranty
Dihentikan
DCM2020/12
Bersantai dengan musik hebat
Memutar dan mengisi daya iPod/iPhone/iPad Anda secara bersamaan. Pemutar musik portabel lain juga bisa tersambung ke Sistem suara mikro DCM2020/12 ini via USB Direct atau MP3 Link. Nikmati musik dengan suara yang bertenaga dari speaker Bass Reflex.
dengan konektor 30-pin
untuk iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20W
Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.
Cukup selaraskan stasiun yang ingin diprasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa perlu berulang-ulang menyelaraskan frekuensi secara manual.
Pintu depan geser yang bermotor menambahkan gaya flamboyan pada desain yang trendi sistem ini. Pintu trendi dan fungsional ini menampung disc yang naik turun secara vertikal dengan gerakan lembut dengan sentuhan tombol kapan pun Anda ingin mengganti pilihan musik Anda. cukup duduk dan nikmati performa suara dinamis sambil melihat disc diputar melalui jendela transparan.
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