Sound system yang cocok dengan rumah Anda

Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda dengan DualDock via konektor Lightning & 30pin. Sistem musik ini terdengar sensasional, dan menawarkan bonus tambahan - terlihat cantik di semua rumah, dengan dudukan meja 2-in-1 sehingga bisa ditempatkan di mana saja.