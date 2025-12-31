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Dihentikan

Sistem musik Micro

DCM2260/12

Sound system yang cocok dengan rumah Anda

Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda dengan DualDock via konektor Lightning & 30pin. Sistem musik ini terdengar sensasional, dan menawarkan bonus tambahan - terlihat cantik di semua rumah, dengan dudukan meja 2-in-1 sehingga bisa ditempatkan di mana saja.

Lihat semua manfaat

Terobsesi dengan suara

Sound system yang cocok dengan rumah Anda

  • DualDock untuk iPod/iPhone

  • Opsi desktop atau dipasang di dinding

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Maks. 20W

DualDock untuk mengisi daya & memutar perangkat Apple (Lightning & 30-pin)

DualDock untuk mengisi daya & memutar perangkat Apple (Lightning & 30-pin)

Philips DualDock inovatif dengan Lightning dan konektor 30-pin dapat mengisi daya dan memutar perangkat Apple apa pun. Dibuat untuk menggabungkan desain ramping dengan fungsionalitas tanpa cela, Anda dapat beralih antar konektor dengan cepat. Nikmati lagu favorit Anda dengan perangkat Apple yang ingin Anda gunakan.

Daya output maksimum RMS 20W

Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") .MP3 merupakan teknologi kompresi yang revolusioner yang dapat membuat file musik digital besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format kompresi audio standar di waring wera wanua, yang memudahkan transfer file audio yang mudah dan cepat.

Spesifikasi Teknis

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