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USB ke Micro USB

DLC1530U/97

Kabel USB A to Micro USB 1,2 m

Isi daya dan sambungkan ponsel dengan kabel Micro USB ini. Kompatibel dengan pengisi daya USB dinding atau mobil. Cocok untuk dijadikan kabel cadangan atau pengganti!

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Kabel USB A to Micro USB 1,2 m

  • Sinkronisasi dan Isi Daya

  • 1,2 m

Kabel cadangan atau pengganti yang hebat untuk selalu dibawa

Pastikan Anda selalu membawa kabel USB agar selalu siap mengunggah konten, memperbarui perangkat, atau mengisi daya dari sumber USB.

Kompatibel dengan pengisi daya dinding atau mobil USB

Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.

Desain kabel braided yang fleksibel dan tangguh

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 188.6 kB
  • 21 August 2024

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