2 year warranty
Dihentikan
DLC1530U/97
Kabel USB A to Micro USB 1,2 m
Isi daya dan sambungkan ponsel dengan kabel Micro USB ini. Kompatibel dengan pengisi daya USB dinding atau mobil. Cocok untuk dijadikan kabel cadangan atau pengganti!
Sinkronisasi dan Isi Daya
1,2 m
Pastikan Anda selalu membawa kabel USB agar selalu siap mengunggah konten, memperbarui perangkat, atau mengisi daya dari sumber USB.
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.