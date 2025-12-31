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USB-A ke Lightning

DLC3104V/00

Kabel USB-A ke Lightning

Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung, serta kompatibel dengan pengisi daya mobil atau USB biasa. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!

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Panjang 1,2 meter / 4 kaki

Kabel USB-A ke Lightning

  • Sinkronisasi dan Isi Daya

  • 1.2 meter / 4 kaki

Kabel cadangan atau pengganti yang hebat untuk selalu dibawa

Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.

Kompatibel dengan pengisi daya dinding atau mobil USB

Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.

Spesifikasi Teknis

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