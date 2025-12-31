2 year warranty
Dihentikan
DLC3106L/00
Kabel USB-C ke Lightning
Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung. Kompatibel dengan pengisi daya USB dinding atau mobil dengan soket USB-C. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!
Sinkronisasi dan Isi Daya
2 m
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.
Konektor USB tipe C untuk pengisian daya kecepatan tinggi untuk perangkat kompatibel Tipe C terbaru Anda
Cocok sebagai cadangan atau pengganti kabel Apple Lightning
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