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Kabel USB-C ke Lightning

DLC3106L/00

Kabel USB-C ke Lightning

Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung. Kompatibel dengan pengisi daya USB dinding atau mobil dengan soket USB-C. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!

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Kabel USB-C ke Lightning

  • Sinkronisasi dan Isi Daya

  • 2 m

Kompatibel dengan pengisi daya dinding atau mobil USB

Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.

Konektor USB tipe C untuk pengisian daya kecepatan tinggi

Konektor USB tipe C untuk pengisian daya kecepatan tinggi untuk perangkat kompatibel Tipe C terbaru Anda

Cocok sebagai cadangan atau pengganti kabel Apple Lightning

Cocok sebagai cadangan atau pengganti kabel Apple Lightning

Spesifikasi Teknis

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