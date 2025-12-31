2 year warranty
Dihentikan
DLC3106V/00
Kabel USB-A ke Lightning
Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung, serta kompatibel dengan pengisi daya mobil atau USB biasa. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!
Sinkronisasi dan Isi Daya
2 m
Cocok sebagai cadangan atau pengganti kabel Apple Lightning
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.
Mendukung kecepatan transfer data USB 2.0 480 Mbps
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