2 year warranty
Dihentikan
DLC5204V/00
Kabel USB-A braided ke Lightning premium
Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung. Kompatibel dengan pengisi daya USB dinding atau mobil dengan soket USB. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!
Sinkronisasi dan Isi Daya
1.2 meter / 4 kaki
Kabel braided hitam
Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.
Telah melalui lebih dari 10.000 kali uji tekanan untuk penggunaan di lingkungan yang menantang
Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.
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