Kabel USB-A braided ke Lightning premium

Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung. Kompatibel dengan pengisi daya USB dinding atau mobil dengan soket USB. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!