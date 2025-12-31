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Kabel USB-C ke Lightning

DLC5541V/97

Kabel USB-C ke Lightning 1,2 m

Sambungkan iPhone Anda dengan Macbook untuk menyinkronkan musik, aplikasi, foto, pembaruan, dan banyak lagi. Isi daya perangkat saat terhubung. Kompatibel dengan pengisi daya USB dinding atau mobil dengan soket USB-C. Sangat cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti!

Lihat semua manfaat

Mengirim daya ke iPhone Anda

Kabel USB-C ke Lightning 1,2 m

  • Sinkronisasi dan Isi Daya

  • 1.2 meter / 4 kaki

  • Hitam

Kompatibel dengan pengisi daya dinding atau mobil USB

Kompatibel dengan sumber daya berbasis USB – di dinding, mobil, atau komputer – untuk mengisi daya saat dibutuhkan.

Kabel cadangan atau pengganti yang hebat untuk selalu dibawa

Bawa, simpan di meja, atau ganti baru kabel yang hilang agar Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat perlu.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 216.8 kB
  • 21 July 2026

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