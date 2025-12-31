2 year warranty
Dihentikan
DLK3422NB/00
Dudukan Mobil Magnet
Dilengkapi bola pengatur arah 360 derajat, dudukan ini terpasang aman ke mobil berkat perekat 3M yang disediakan.
Magnet
Dudukan ini berputar 360 derajat, jadi Anda bisa meletakkan perangkat secara vertikal atau horizontal untuk akses terbaik dan tampilan yang mudah di dalam mobil.
Dudukan mobil ini dilengkapi dengan magnet yang kuat sehingga perangkat bisa disesuaikan dalam 360 derajat. Dudukan mobilnya terpasang kuat pada dasbor menggunakan perekat 3M.
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