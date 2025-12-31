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Dudukan Mobil dan Meja

DLK3532Q/00

Dudukan mobil dengan pengisian daya nirkabel qi

Jepitkan ponsel Anda, lengan diartikulasikan sehingga bisa diputar dan dimiringkan.

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Ponsel mudah dijepitkan

Dudukan mobil dengan pengisian daya nirkabel qi

  • 10W

  • Pengisian nirkabel Qi

Sistem dudukan dasbor

Sistem dudukan ini dijepit di ventilasi mobil, memungkinkan Anda untuk mengamankan dan memosisikan perangkat agar mudah diakses saat berada di perjalanan.

Pengisian daya nirkabel 10 W yang cepat

Performa pengisian daya 10 W memerlukan pengisi daya Quickcharge. Standar pengisian daya dinding atau kabel ekstensi Anda akan diidentifikasi untuk memberikan pengisian daya yang lebih cepat secara otomatis.

Untuk pemasangan dan pencabutan perangkat yang mudah dengan satu tangan

Dua lengan yang dapat dipanjangkan untuk pemasangan dan pencabutan perangkat mudah dengan satu tangan

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