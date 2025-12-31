2 year warranty
Dihentikan
DLK3532Q/00
Dudukan mobil dengan pengisian daya nirkabel qi
Jepitkan ponsel Anda, lengan diartikulasikan sehingga bisa diputar dan dimiringkan.
10W
Pengisian nirkabel Qi
Sistem dudukan ini dijepit di ventilasi mobil, memungkinkan Anda untuk mengamankan dan memosisikan perangkat agar mudah diakses saat berada di perjalanan.
Performa pengisian daya 10 W memerlukan pengisi daya Quickcharge. Standar pengisian daya dinding atau kabel ekstensi Anda akan diidentifikasi untuk memberikan pengisian daya yang lebih cepat secara otomatis.
Dua lengan yang dapat dipanjangkan untuk pemasangan dan pencabutan perangkat mudah dengan satu tangan
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