2 year warranty
Dihentikan
DLK3605L/00
Selfie stick yang praktis dan nyaman
Bodi produk dilengkapi pegangan geser yang bisa ditarik, sehingga mudah diubah menjadi tripod dan remote control yang terpisah. Sudutnya bisa diatur untuk memberikan bidang penglihatan yang lebih luas.
Steker dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dilipat saat tidak digunakan, meningkatkan portabiitas saat Anda bepergian.
Desain gaya yang ringkas memungkinkan Anda membawa data ke mana pun Anda pergi. Selalu bawa file multimedia dan dokumen saat Anda membutuhkannya.
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