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  • Power bank berdaya super
  • Power bank berdaya super

Power bank USB

DLP1930CW/00

Power bank berdaya super

Daya tersedia di mana saja dan kapan saja Anda membutuhkannya. Dengan kapasitas besar 30.000 mAh untuk lebih dari satu kali pengisian daya penuh. Dilengkapi juga dengan 3 port USB yang terdiri dari USB-A dan USB-C. Isi daya perangkat dengan cepat berkat USB-C PD3.0 Maks. 20 W atau port USB-A dengan output QC3/0 Maks. 18 W.

Lihat semua manfaat

dengan paket daya cadangan portabel

Power bank berdaya super

  • 30000mAh

  • Port pengisian daya USB A & USB C

  • QC 3.0 dan PD

  • Putih

Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

Mengisi daya perangkat Anda berkali-kali saat bepergian

Sumber daya portabel ini memberi daya tambahan hingga lebih dari dua kali pengisian daya penuh. Bawalah saat bepergian agar Anda tetap memiliki daya cadangan saat diperlukan.

Layar LCD untuk indikator daya

Layar LCD untuk indikator daya

Spesifikasi Teknis

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