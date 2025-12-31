Power bank berdaya super

Daya tersedia di mana saja dan kapan saja Anda membutuhkannya. Dengan kapasitas besar 30.000 mAh untuk lebih dari satu kali pengisian daya penuh. Dilengkapi juga dengan 3 port USB yang terdiri dari USB-A dan USB-C. Isi daya perangkat dengan cepat berkat USB-C PD3.0 Maks. 20 W atau port USB-A dengan output QC3/0 Maks. 18 W.