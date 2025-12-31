2 year warranty
DLP1930CW/00
Power bank berdaya super
Daya tersedia di mana saja dan kapan saja Anda membutuhkannya. Dengan kapasitas besar 30.000 mAh untuk lebih dari satu kali pengisian daya penuh. Dilengkapi juga dengan 3 port USB yang terdiri dari USB-A dan USB-C. Isi daya perangkat dengan cepat berkat USB-C PD3.0 Maks. 20 W atau port USB-A dengan output QC3/0 Maks. 18 W.
30000mAh
Port pengisian daya USB A & USB C
QC 3.0 dan PD
Putih
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
Sumber daya portabel ini memberi daya tambahan hingga lebih dari dua kali pengisian daya penuh. Bawalah saat bepergian agar Anda tetap memiliki daya cadangan saat diperlukan.
Layar LCD untuk indikator daya
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