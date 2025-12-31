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2 year warranty
Aksesori seluler
Semua seri
Pengisi Daya Mobil
Dihentikan
DLP2510/00
Pengisi daya di mobil dengan 2 port USB
2 output USB Maks. 2,4A
2 port pengisi daya USB
2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan
Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih
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