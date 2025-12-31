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Pengisi Daya Mobil

DLP2510/00

Pengisi daya di mobil dengan 2 port USB

2 output USB Maks. 2,4A

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Output 12W

Pengisi daya di mobil dengan 2 port USB

  • 2 port pengisi daya USB

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

Kompatibel dengan tablet, smartphone, dan mayoritas perangkat USB

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

Spesifikasi Teknis

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