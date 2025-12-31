Pengisi daya di mobil port 1C 1A

Isi daya perangkat terbaru Anda dari port USB-C dengan dukungan PD untuk mengoptimalkan pengisian daya dan menghemat waktu. Gunakan juga port USB-A untuk mengisi daya perangkat lainnya secara bersamaan. Termasuk kabel C ke C sepanjang 1 meter.