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Pengisi Daya Mobil

DLP2521C/00

Pengisi daya di mobil port 1C 1A

Isi daya perangkat terbaru Anda dari port USB-C dengan dukungan PD untuk mengoptimalkan pengisian daya dan menghemat waktu. Gunakan juga port USB-A untuk mengisi daya perangkat lainnya secara bersamaan. Termasuk kabel C ke C sepanjang 1 meter.

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Output 36W dengan Power Delivery

Pengisi daya di mobil port 1C 1A

  • Port pengisian daya USB A & USB C

  • Pengiriman Daya

  • Casing logam

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.

Spesifikasi Teknis

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