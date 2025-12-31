2 year warranty
Dihentikan
DLP2521L/00
Pengisi daya di mobil port 1C 1A
Isi daya iPhone terbaru Anda dari port USB-C dengan dukungan PD untuk mengoptimalkan pengisian daya dan menghemat waktu. Gunakan juga port USB-A untuk mengisi daya perangkat lainnya secara bersamaan. Termasuk kabel C ke Lightning sepanjang 1 meter.
Port pengisian daya USB A & USB C
Pengiriman Daya
Casing logam
2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan
Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.
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