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Penerima Bluetooth

DLP3533/00

Penerima Bluetooth dengan Aux 3,5 mm

Hubungkan ponsel ke sistem audio mobil dengan perangkat Bluetooth ini. Berlaku untuk pemutaran musik dan panggilan telepon. Koneksi stabil dengan suara sebening kristal. Versi Bluetooth: koneksi 5.0. Colokan keluar 3,5mm.

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Penerima Bluetooth dengan Aux 3,5 mm

  • Sambungan Bluetooth

  • 3,5 mm (M)

Koneksi Bluetooth 10 meter

Tetap terhubung dalam jarak 10 meter dalam jangkauan bebas hambatan. Produk dilengkapi baterai internal berkapasitas 145 mAh. Menyediakan waktu putar audio 8 jam atau waktu bicara 10 jam di telepon. Isi daya baterai dengan port Micro USB.

Sambungkan ke stereo menggunakan dock untuk menghasilkan suara yang luar biasa

Nikmati musik dari pemutar melalui speaker luar sistem stereo Anda yang luar biasa. Cukup sambungkan dudukan dockk ke stereo menggunakan kabel audio. Setelah pemutar dipasang ke dudukan dock, musik akan diputar melalui sistem stereo Anda.

Spesifikasi Teknis

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