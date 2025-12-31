2 year warranty
Dihentikan
DLP3533/00
Penerima Bluetooth dengan Aux 3,5 mm
Hubungkan ponsel ke sistem audio mobil dengan perangkat Bluetooth ini. Berlaku untuk pemutaran musik dan panggilan telepon. Koneksi stabil dengan suara sebening kristal. Versi Bluetooth: koneksi 5.0. Colokan keluar 3,5mm.
Sambungan Bluetooth
3,5 mm (M)
Tetap terhubung dalam jarak 10 meter dalam jangkauan bebas hambatan. Produk dilengkapi baterai internal berkapasitas 145 mAh. Menyediakan waktu putar audio 8 jam atau waktu bicara 10 jam di telepon. Isi daya baterai dengan port Micro USB.
Nikmati musik dari pemutar melalui speaker luar sistem stereo Anda yang luar biasa. Cukup sambungkan dudukan dockk ke stereo menggunakan kabel audio. Setelah pemutar dipasang ke dudukan dock, musik akan diputar melalui sistem stereo Anda.
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