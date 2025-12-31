Sambungkan ke stereo menggunakan dock untuk menghasilkan suara yang luar biasa

Nikmati musik dari pemutar melalui speaker luar sistem stereo Anda yang luar biasa. Cukup sambungkan dudukan dockk ke stereo menggunakan kabel audio. Setelah pemutar dipasang ke dudukan dock, musik akan diputar melalui sistem stereo Anda.