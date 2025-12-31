2 year warranty
Dihentikan
DLP6606NB/97
Ramping dan indah
Miliki daya di mana pun dan kapan pun Anda butuhkan - paket baterai memberikan daya tambahan untuk mengisi daya penuh hingga beberapa kali. Port USB tambahan memungkinkan Anda untuk mengisi daya 2 perangkat secara bersamaan.
Universal
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.
Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.
Sumber daya portabel ini memberi daya tambahan hingga lebih dari dua kali pengisian daya penuh. Bawalah saat bepergian agar Anda tetap memiliki daya cadangan saat diperlukan.