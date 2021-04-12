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  • Ramping, kuat, dan cantik Ramping, kuat, dan cantik Ramping, kuat, dan cantik

    Power bank USB

    DLP6812CB/90

    Ramping, kuat, dan cantik

    Baterai berkapasitas besar 10000mAh. Tak lagi repot saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pasangan perjalanan yang ideal untuk menyediakan daya ke semua perangkat seluler Anda.

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    Power bank USB

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    Ramping, kuat, dan cantik

    Dengan 2 USB dan slot output Tipe-C.

    • 10.000 mAh
    • QC 3.0 dan PD
    • Hitam

    Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih

    Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

    Lampu indikator LED

    Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.

    Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

    Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

    Berfungsi dengan perangkat berbasis USB

    Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.

    Mengisi daya 3 perangkat

    Solusi pengisian daya saat bepergian ini mengisi daya 3 perangkat seluler secara bersamaan. Teknologi pengisian daya nirkabel Qi memungkinkan Anda mengisi daya ponsel secara nirkabel dengan lokasi pengisian daya yang ditandai pada produk. Juga dilengkapi 2 port USB tambahan untuk perangkat pengisian USB.

    Desain portabel ramping

    Desain gaya yang ringkas memungkinkan Anda membawa data ke mana pun Anda pergi. Selalu bawa file multimedia dan dokumen saat Anda membutuhkannya.

    Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

    USB-C adalah standar konektor pengisian daya terbaru, yang kini juga diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB untuk pengiriman daya yang lebih besar dan pengisian daya yang cepat.

    Spesifikasi Teknis

    • Kardus Luar

      Panjang
      40  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      36
      Lebar
      35  cm
      Berat kotor
      11  kg
      Panjang
      22.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 12263 2
      Berat bersih
      8.28  kg
      Berat tara
      2.72  kg

    • Kardus Dalam

      Panjang
      19  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      6
      Lebar
      10.7  cm
      Panjang
      20.5  cm
      Berat bersih
      1.38  kg
      Berat kotor
      1.75  kg
      Berat tara
      0.37  kg
      GTIN
      2 48 95229 12263 9

    • Kompatibilitas

      Kompatibel dengan
      Perangkat pengisian daya USB

    • Daya

      Kapasitas Baterai
      10000 mAh / 37 Wh
      Masukan daya
      Micro USB - 5 V/ 2 A / 9 V, 2 A , USB-C - 5 V/3 A ,9 V/2 A
      Keluaran
      USB 1 & 2: 5 V/3 A Tipe-C : 5 V/3 A

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      19.5  cm
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      3  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 12263 5
      Berat kotor
      0.28  kg
      Berat bersih
      0.23  kg
      Berat tara
      0.05  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      13.65  cm
      Lebar
      6.75  cm
      Tinggi
      1.55  cm
      Berat
      0.217  kg

    • Aksesori

      Kabel
      Kabel Micro USB

    Badge-D2C

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