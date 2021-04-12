DLP6812CB/90
Ramping, kuat, dan cantik
Baterai berkapasitas besar 10000mAh. Tak lagi repot saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pasangan perjalanan yang ideal untuk menyediakan daya ke semua perangkat seluler Anda.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.
Solusi pengisian daya saat bepergian ini mengisi daya 3 perangkat seluler secara bersamaan. Teknologi pengisian daya nirkabel Qi memungkinkan Anda mengisi daya ponsel secara nirkabel dengan lokasi pengisian daya yang ditandai pada produk. Juga dilengkapi 2 port USB tambahan untuk perangkat pengisian USB.
Desain gaya yang ringkas memungkinkan Anda membawa data ke mana pun Anda pergi. Selalu bawa file multimedia dan dokumen saat Anda membutuhkannya.
USB-C adalah standar konektor pengisian daya terbaru, yang kini juga diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB untuk pengiriman daya yang lebih besar dan pengisian daya yang cepat.
Kardus Luar
Kardus Dalam
Kompatibilitas
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
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