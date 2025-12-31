2 year warranty
Dihentikan
DLP8752NC/00
Nikmati musik dan daya di perjalanan
Nikmati musik dan daya di perjalanan. Power bank 5000 mAh dilengkapi speaker Bluetooth. Bawa dan Anda siap berpesta!
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
Dengan bahan dan desain yang ringan dan tangguh, Anda bisa membawa speaker ini ke mana pun Anda pergi.
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