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Power bank USB

DLP8752NC/00

Nikmati musik dan daya di perjalanan

Nikmati musik dan daya di perjalanan. Power bank 5000 mAh dilengkapi speaker Bluetooth. Bawa dan Anda siap berpesta!

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Hybrid power bank dan speaker portabel

Nikmati musik dan daya di perjalanan

Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

BT v 4.1

Desain portabel dan ringan untuk menikmati musik kapan saja

Desain portabel dan ringan untuk menikmati musik kapan saja

Dengan bahan dan desain yang ringan dan tangguh, Anda bisa membawa speaker ini ke mana pun Anda pergi.

Spesifikasi Teknis

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