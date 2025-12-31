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Pengisi Daya Nirkabel Qi

DLP9216CW/97

Pengisi daya nirkabel

Isi daya ponsel Anda dengan cepat tanpa mencolokkannya ke kabel pengisi daya. Pengisian daya nirkabel Qi 5 W/7,5 W/10 W untuk smartphone, tablet, dan perangkat lain dengan teknologi nirkabel Qi. Daya maksimum 10 W untuk waktu pengisian lebih cepat.

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Pengisian cepat 10 W

Pengisi daya nirkabel

  • 10W

  • Putih

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

Desain anti-selip

Desain anti-selip untuk menahan telepon Anda pada posisi yang diinginkan dan mencegahnya tergelincir akibat getaran telepon.

Pengisian daya efisiensi tinggi hingga 75%

Pengisian daya efisiensi tinggi hingga 75% selama konversi daya.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.