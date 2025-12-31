2 year warranty
Dihentikan
DLP9216CW/97
Pengisi daya nirkabel
Isi daya ponsel Anda dengan cepat tanpa mencolokkannya ke kabel pengisi daya. Pengisian daya nirkabel Qi 5 W/7,5 W/10 W untuk smartphone, tablet, dan perangkat lain dengan teknologi nirkabel Qi. Daya maksimum 10 W untuk waktu pengisian lebih cepat.
10W
Putih
Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih
Desain anti-selip untuk menahan telepon Anda pada posisi yang diinginkan dan mencegahnya tergelincir akibat getaran telepon.
Pengisian daya efisiensi tinggi hingga 75% selama konversi daya.
Ulasan
Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.