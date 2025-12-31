Pengisi daya nirkabel

Isi daya ponsel Anda dengan cepat tanpa mencolokkannya ke kabel pengisi daya. Pengisian daya nirkabel Qi 5 W/7,5 W/10 W untuk smartphone, tablet, dan perangkat lain dengan teknologi nirkabel Qi. Daya maksimum 10 W untuk waktu pengisian lebih cepat.