ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto produk sisi depan
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto kemasan
  • Foto produk sisi depan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto produk sisi depan
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto kemasan

Dihentikan

speaker docking

DS1400/98

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Suara yang cocok dengan rumah Anda

Kompatibel dengan iPhone5 dan iPod terbaru via konektor Lightning, speaker docking DS1400 menghadirkan suara hebat bagi Anda. Untuk keserbagunaan tambahan, alat ini memiliki port USB untuk pengisian daya perangkat seluler kedua, bahkan ketika iPod/iPhone sedang docking.

Lihat semua manfaat

Suara yang cocok dengan rumah Anda

  • dengan konektor Lightning

  • untuk iPod/iPhone

  • Port USB untuk pengisian daya

  • 6W

Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning

Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning

Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutarkan musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.

Sinkronisasi otomatis waktu atau tanggal saat docking

Sinkronisasi otomatis waktu atau tanggal saat docking

Docking station secara otomatis menyinkronkan jam atau tanggal dengan iPod atau iPhone Anda saat sedang docking. Cukup tekan tombol untuk beralih antara tampilan jam atau tanggal.

Isi daya perangkat seluler kedua via port USB

Isi daya perangkat seluler kedua via port USB

Untuk menambahkan kenyamanan, speaker ini juga memiliki port USB untuk pengisian daya perangkat seluler kedua bahkan saat iPod/iPhone sedang docking.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

22/07/2014

Singapore

Singapore

Don't be fooled by its size.

Don't be fooled by its size. Or looks. Or price. Or even brand. This product is well built. Stylish. Clever. And most importantly, it sounds great! You don't have to lower your expectations because of its size. You have to hear one, touch one, use one to believe me. I'm so glad I found a dock like this.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1400 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1400 docking speaker

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.