2 year warranty
Dihentikan
Suara yang cocok dengan rumah Anda
Kompatibel dengan iPhone5 dan iPod terbaru via konektor Lightning, speaker docking DS1400 menghadirkan suara hebat bagi Anda. Untuk keserbagunaan tambahan, alat ini memiliki port USB untuk pengisian daya perangkat seluler kedua, bahkan ketika iPod/iPhone sedang docking.
dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone
Port USB untuk pengisian daya
6W
Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutarkan musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.
Docking station secara otomatis menyinkronkan jam atau tanggal dengan iPod atau iPhone Anda saat sedang docking. Cukup tekan tombol untuk beralih antara tampilan jam atau tanggal.
Untuk menambahkan kenyamanan, speaker ini juga memiliki port USB untuk pengisian daya perangkat seluler kedua bahkan saat iPod/iPhone sedang docking.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Keefe
22/07/2014
Singapore
Don't be fooled by its size.
Don't be fooled by its size. Or looks. Or price. Or even brand. This product is well built. Stylish. Clever. And most importantly, it sounds great! You don't have to lower your expectations because of its size. You have to hear one, touch one, use one to believe me. I'm so glad I found a dock like this.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1400 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1400 docking speaker