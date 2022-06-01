DST1030/20
Cepat dan mudah
1000 Series membuat proses menyetrika menjadi mudah dan cepat dengan tapak setrika antilengket dan pengaturan uap yang bervariasi untuk menghilangkan kusut secara efisien pada semua jenis kain. Tangki air yang besar memungkinkan Anda menyetrika lebih banyak pakaian tanpa perlu berulang kali mengisi ulang.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kontrol suhu yang ditingkatkan dan pengaturan uap yang bervariasi mudah dioperasikan dan akurat. Atur suhu dan uap untuk menyetrika pakaian sesuai kebutuhan.
Calc-clean untuk memperpanjang masa pakai setrika
Ujung ramping tapak setrika memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.
Tekstur pada gagang setrika membuat genggaman terasa nyaman dan ergonomis sehingga pas di tangan dan antiselip saat menyetrika.
Tangki air 250 ml memungkinkan Anda menyetrika lebih banyak pakaian tanpa perlu berulang kali mengisi ulang
Tapak setrika Philips ini memiliki lapisan khusus antilengket sehingga dapat bergerak mulus saat menyetrika pakaian.
1000 Series membasmi 99,99% bakteri** dari pakaian Anda hanya dalam 10 detik
Daya hingga 2.000 W memungkinkan semburan uap yang kuat secara konstan
Uap terus-menerus hingga 20 g/mnt dan semburan uap 90 g untuk menghilangkan kusut dengan cepat.
Mudah digunakan
Manajemen kerak
Menghilangkan kusut
Licin
Spesifikasi teknis
Garansi
Daya
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