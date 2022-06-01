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  • Cepat dan mudah Cepat dan mudah Cepat dan mudah

    1000 Series Setrika Uap

    DST1030/20

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Cepat dan mudah

    1000 Series membuat proses menyetrika menjadi mudah dan cepat dengan tapak setrika antilengket dan pengaturan uap yang bervariasi untuk menghilangkan kusut secara efisien pada semua jenis kain. Tangki air yang besar memungkinkan Anda menyetrika lebih banyak pakaian tanpa perlu berulang kali mengisi ulang.

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    1000 Series Setrika Uap

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    Cepat dan mudah

    Tidak perlu sering mengisi ulang*

    • Tapak setrika antilengket
    • Pengaturan uap yang bervariasi
    • Semburan uap hingga 20 g
    • Membunuh 99,99% bakteri**
    • 'Calc-Clean'
    Kontrol suhu yang mudah

    Kontrol suhu yang mudah

    Kontrol suhu yang ditingkatkan dan pengaturan uap yang bervariasi mudah dioperasikan dan akurat. Atur suhu dan uap untuk menyetrika pakaian sesuai kebutuhan.

    Solusi calc clean

    Solusi calc clean

    Calc-clean untuk memperpanjang masa pakai setrika

    Ujung ramping tapak setrika memudahkan Anda menjangkau bagian tersulit

    Ujung ramping tapak setrika memudahkan Anda menjangkau bagian tersulit

    Ujung ramping tapak setrika memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.

    Gagang yang nyaman dengan tekstur yang mudah digenggam

    Gagang yang nyaman dengan tekstur yang mudah digenggam

    Tekstur pada gagang setrika membuat genggaman terasa nyaman dan ergonomis sehingga pas di tangan dan antiselip saat menyetrika.

    Tangki air besar, tak perlu berulang kali mengisi ulang

    Tangki air besar, tak perlu berulang kali mengisi ulang

    Tangki air 250 ml memungkinkan Anda menyetrika lebih banyak pakaian tanpa perlu berulang kali mengisi ulang

    Lapisan tapak setrika antilengket

    Lapisan tapak setrika antilengket

    Tapak setrika Philips ini memiliki lapisan khusus antilengket sehingga dapat bergerak mulus saat menyetrika pakaian.

    Membasmi 99,99% bakteri** dalam 10 detik

    Membasmi 99,99% bakteri** dalam 10 detik

    1000 Series membasmi 99,99% bakteri** dari pakaian Anda hanya dalam 10 detik

    Daya hingga 2.000 W

    Daya hingga 2.000 W

    Daya hingga 2.000 W memungkinkan semburan uap yang kuat secara konstan

    Uap terus-menerus hingga 20 g/mnt dan semburan uap 90 g

    Uap terus-menerus hingga 20 g/mnt dan semburan uap 90 g

    Uap terus-menerus hingga 20 g/mnt dan semburan uap 90 g untuk menghilangkan kusut dengan cepat.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah digunakan

      Kapasitas tangki air
      250 ml
      Kontrol
      Pengaturan uap yang bervariasi
      Cepat dipanaskan
      Kurang dari 32 detik

    • Manajemen kerak

      Bisa diisi air keran
      Ya
      Solusi calc clean
      Pembersihan mandiri

    • Menghilangkan kusut

      Semburan uap
      Hingga 90 g
      Uap konstan
      20 g/mnt

    • Licin

      Tapak setrika
      Tidak lengket
      Ujung ramping
      Alur kancing

    • Spesifikasi teknis

      Tegangan
      220–240 V
      Dimensi produk
      26,0 x 11,1 x 13,6 cm
      Daya
      2000 W
      Panjang kabel
      1,6 m
      Berat produk
      0,88 kg

    • Garansi

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Daya

      Mode aktif (mode ECO)
      Ya

    Badge-D2C

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    • *Dibandingkan dengan Philips Featherlight Plus
    • **Diuji secara eksternal pada kain katun dengan E.Coli, S. Aureus, dan C. Albicans, waktu aplikasi 10 detik.
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