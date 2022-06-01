Cepat dan mudah

1000 Series membuat proses menyetrika menjadi mudah dan cepat dengan tapak setrika antilengket dan pengaturan uap yang bervariasi untuk menghilangkan kusut secara efisien pada semua jenis kain. Tangki air yang besar memungkinkan Anda menyetrika lebih banyak pakaian tanpa perlu berulang kali mengisi ulang.