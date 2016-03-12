Menyedot debu dan mengepel dalam satu gerakan

PowerPro Aqua baru tanpa kabel (Li-Ion) adalah alat 3in1 yang tangguh membersihkan kotoran sehari-hari. Penyedot debu tanpa kantong yang cocok untuk semua jenis lantai, penyedot debu genggam yang cocok dengan semua permukaan, seperti sofa, kursi, atau sudut yang sulit dijangkau, serta sistem pel untuk membersihkan kotoran yang lembap.