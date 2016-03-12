FC6404/01
Menyedot debu dan mengepel dalam satu gerakan
PowerPro Aqua baru tanpa kabel (Li-Ion) adalah alat 3in1 yang tangguh membersihkan kotoran sehari-hari. Penyedot debu tanpa kantong yang cocok untuk semua jenis lantai, penyedot debu genggam yang cocok dengan semua permukaan, seperti sofa, kursi, atau sudut yang sulit dijangkau, serta sistem pel untuk membersihkan kotoran yang lembap.See all benefits
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Teknologi PowerCyclone memberikan hasil terbaik menyedot debu sekaligus. Udara masuk dengan cepat ke PowerCyclone dan lebih lanjut disalurkan melalui celah udara melengkung yang secara efektif memisahkan debu dari udara.
Sistem mengepel unik ini mengontrol pelepasan air untuk menjaga tingkat kebasahan yang optimal untuk semua lantai keras selama pembersihan.
Gagang untuk menyedot debu perabotan dan sudut yang sulit dijangkau
Nozel TriActive Turbo menghasilkan kinerja yang bertenaga di lantai keras dan karpet. Sikat bermotor dan hembusan udara yang dioptimalkan menyedot semua kotoran dan bulu sekaligus.
Filter 3 lapis yang dapat dicuci dapat menangkap >90% alergen seperti serbuk sari, bulu hewan peliharaan, dan debu untuk menghasilkan udara bersih.
Berkat nozel TriActive Turbo dengan sikat bermotor, Anda sekarang dapat membersihkan bulu binatang dari sofa, bantal, dan kain lain. Ideal bagi pemilik hewan peliharaan.
Tanpa kabel, Anda bebas membersihkan di mana pun yang Anda inginkan untuk setiap jenis lantai.
Penyedot debu PowerPro Aqua tanpa kantung baru membuang debu dari wadah debu tanpa menyentuh kotoran.
Pembersihan tanpa kabel dengan Baterai Lithium Ion 18 V tangguh untuk pemakaian selama 40 menit. Kabel tidak lagi menjadi penghalang dan Anda dapat dengan mudah membersihkan berbagai kamar tanpa repot.
Sedot debu di semua lantai keras dan karpet. Klik pada tangki air untuk mengepel semua jenis lantai keras.
Dengan magnet pada tangki air, sistem mengepel mudah untuk diaktifkan dan dinonaktifkan di nozel
Kemampuan manuver yang tinggi dan ringan dimiliki oleh penyedot debu PowerPro Aqua baru untuk penanganan yang mudah.
Nozel dan aksesori
Desain
Berat dan dimensi
Keramahan lingkungan
Kinerja
Penyaringan
Kegunaan
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