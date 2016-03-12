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  • Menyedot debu dan mengepel dalam satu gerakan Menyedot debu dan mengepel dalam satu gerakan Menyedot debu dan mengepel dalam satu gerakan
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    PowerPro Aqua Penyedot debu dan Sistem Mengepel

    FC6404/01

    Menyedot debu dan mengepel dalam satu gerakan

    PowerPro Aqua baru tanpa kabel (Li-Ion) adalah alat 3in1 yang tangguh membersihkan kotoran sehari-hari. Penyedot debu tanpa kantong yang cocok untuk semua jenis lantai, penyedot debu genggam yang cocok dengan semua permukaan, seperti sofa, kursi, atau sudut yang sulit dijangkau, serta sistem pel untuk membersihkan kotoran yang lembap.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    PowerPro Aqua Penyedot debu dan Sistem Mengepel

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    Menyedot debu dan mengepel dalam satu gerakan

    Selalu siap membersihkan kotoran sehari-hari dengan cepat

    • 3-in-1
    • Menyedot debu dan mengepel
    • 18 V
    Teknologi PowerCyclone untuk kinerja menyedot debu yang tinggi

    Teknologi PowerCyclone untuk kinerja menyedot debu yang tinggi

    Teknologi PowerCyclone memberikan hasil terbaik menyedot debu sekaligus. Udara masuk dengan cepat ke PowerCyclone dan lebih lanjut disalurkan melalui celah udara melengkung yang secara efektif memisahkan debu dari udara.

    Sistem mengepel baru dengan tingkat kebasahan optimal untuk semua lantai keras

    Sistem mengepel baru dengan tingkat kebasahan optimal untuk semua lantai keras

    Sistem mengepel unik ini mengontrol pelepasan air untuk menjaga tingkat kebasahan yang optimal untuk semua lantai keras selama pembersihan.

    Gagang untuk menyedot debu perabotan dan sudut yang sulit dijangkau

    Gagang untuk menyedot debu perabotan dan sudut yang sulit dijangkau

    Gagang untuk menyedot debu perabotan dan sudut yang sulit dijangkau

    Nozel TriActive Turbo untuk kinerja andal pada karpet

    Nozel TriActive Turbo untuk kinerja andal pada karpet

    Nozel TriActive Turbo menghasilkan kinerja yang bertenaga di lantai keras dan karpet. Sikat bermotor dan hembusan udara yang dioptimalkan menyedot semua kotoran dan bulu sekaligus.

    Teknologi filter 3 lapis menangkap partikel mikro

    Teknologi filter 3 lapis menangkap partikel mikro

    Filter 3 lapis yang dapat dicuci dapat menangkap >90% alergen seperti serbuk sari, bulu hewan peliharaan, dan debu untuk menghasilkan udara bersih.

    Sikat bermotor di nozel secara menyeluruh menghilangkan bulu hewan peliharaan

    Sikat bermotor di nozel secara menyeluruh menghilangkan bulu hewan peliharaan

    Berkat nozel TriActive Turbo dengan sikat bermotor, Anda sekarang dapat membersihkan bulu binatang dari sofa, bantal, dan kain lain. Ideal bagi pemilik hewan peliharaan.

    Pembersihan tanpa kabel: kebebasan untuk membersihkan di mana saja

    Pembersihan tanpa kabel: kebebasan untuk membersihkan di mana saja

    Tanpa kabel, Anda bebas membersihkan di mana pun yang Anda inginkan untuk setiap jenis lantai.

    Tanpa kantung: Wadah debu dengan pengosongan satu langkah

    Tanpa kantung: Wadah debu dengan pengosongan satu langkah

    Penyedot debu PowerPro Aqua tanpa kantung baru membuang debu dari wadah debu tanpa menyentuh kotoran.

    Baterai Lithium Ion 18 V tangguh untuk pemakaian yang lama

    Baterai Lithium Ion 18 V tangguh untuk pemakaian yang lama

    Pembersihan tanpa kabel dengan Baterai Lithium Ion 18 V tangguh untuk pemakaian selama 40 menit. Kabel tidak lagi menjadi penghalang dan Anda dapat dengan mudah membersihkan berbagai kamar tanpa repot.

    Cocok digunakan di semua lantai

    Cocok digunakan di semua lantai

    Sedot debu di semua lantai keras dan karpet. Klik pada tangki air untuk mengepel semua jenis lantai keras.

    Klik aktif/nonaktif instan sistem mengepel untuk pembersihan basah

    Klik aktif/nonaktif instan sistem mengepel untuk pembersihan basah

    Dengan magnet pada tangki air, sistem mengepel mudah untuk diaktifkan dan dinonaktifkan di nozel

    Kemampuan manuver yang tinggi dan ringan untuk penanganan yang mudah

    Kemampuan manuver yang tinggi dan ringan dimiliki oleh penyedot debu PowerPro Aqua baru untuk penanganan yang mudah.

    Spesifikasi Teknis

    • Nozel dan aksesori

      Nozel standar
      Nozel TriActive Turbo
      Aksesori yang disertakan
      • Pembersih celah
      • 2 lapisan serat mikro
      • Sikat 2-in-1

    • Desain

      Fitur desain
      Aktif-nonaktif
      Warna
      Electric aqua

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      250x180x1160  mm
      Berat produk
      4,7  kg

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Kinerja

      Jenis baterai
      Li-Ion
      Tingkat suara
      83  dB
      Tegangan baterai
      18  V
      Durasi pengisian daya
      5  hour(s)
      Waktu pemakaian
      40  minute(s)
      Elemen mengepel
      Sistem mengepel unik
      Cakupan permukaan per tangki
      50  m²

    • Penyaringan

      Sistem filter
      Aksi berputar 3-tahap
      Kapasitas debu
      0,6  l
      Filter pembuangan
      Filter mikro

    • Kegunaan

      Kapasitas tangki air bersih (maks.)
      0,2  l
      Detergen yang dapat digunakan
      detergen bening atau air saja

    Badge-D2C

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    • Disarankan untuk diganti setiap 3-6 bulan tergantung frekuensi penggunaan. 2 lapisan serat mikro termasuk di dalam paket, Anda dapat mengunjungi www.philips.com untuk menemukan tempat membeli lapisan serat mikro. Kami tidak dapat menjamin hasil pembersihan yang optimal jika Anda menggunakan lapisan serat mikro dari merek lain.
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