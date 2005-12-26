FC8031/00
Penggantian filter asli EPA12 dari Philips
Filter Philips EPA12 untuk penyedot debu Anda menangkap 99,5% debu paling halus, untuk lingkungan bebas debu. Untuk kinerja yang optimal, filter harus diganti sekali dalam setahun.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Filter EPA12 menangkap lebih dari 99,5% debu halus, sebelum udara dikeluarkan kembali ke ruangan. Hasilnya, udara yang bersih dan bebas debu di rumah Anda. Filter harus diganti setahun sekali.
Untuk kinerja dan filtrasi yang optimal, kami sarankan penggantian filter setiap 12 bulan.
Filter tidak perlu dicuci. Masa pakainya 1 tahun, setelahnya perlu diganti. Mencucinya dapat merusak filter.
s-filter® adalah filter keluaran udara standar yang tersedia luas dan mudah dikenali dari logonya. Filter ini cocok untuk beberapa jenis penyedot debu dari Philips, serta penyedot debu dari Electrolux, AEG, Volta, dan Tornado.
Cocok untuk
Berisi
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