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  • Penggantian filter asli EPA12 dari Philips Penggantian filter asli EPA12 dari Philips Penggantian filter asli EPA12 dari Philips

    Filter pembuangan s-filter®

    FC8031/00

    Penggantian filter asli EPA12 dari Philips

    Filter Philips EPA12 untuk penyedot debu Anda menangkap 99,5% debu paling halus, untuk lingkungan bebas debu. Untuk kinerja yang optimal, filter harus diganti sekali dalam setahun.

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    Filter pembuangan s-filter®

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    Penggantian filter asli EPA12 dari Philips

    Filter EPA12 menangkap lebih dari 99,5% debu halus

    • 1 x filter pembuangan EPA12
    • s-filter® ukuran standar
    • Menangkap >99,5% debu
    Filter keluaran udara EPA12 untuk filtrasi yang luar biasa

    Filter keluaran udara EPA12 untuk filtrasi yang luar biasa

    Filter EPA12 menangkap lebih dari 99,5% debu halus, sebelum udara dikeluarkan kembali ke ruangan. Hasilnya, udara yang bersih dan bebas debu di rumah Anda. Filter harus diganti setahun sekali.

    Ganti setiap 12 bulan untuk kinerja yang berkelanjutan

    Ganti setiap 12 bulan untuk kinerja yang berkelanjutan

    Untuk kinerja dan filtrasi yang optimal, kami sarankan penggantian filter setiap 12 bulan.

    Filter tidak dapat dicuci

    Filter tidak dapat dicuci

    Filter tidak perlu dicuci. Masa pakainya 1 tahun, setelahnya perlu diganti. Mencucinya dapat merusak filter.

    s-filter® ukuran standar untuk penggantian yang mudah

    s-filter® adalah filter keluaran udara standar yang tersedia luas dan mudah dikenali dari logonya. Filter ini cocok untuk beberapa jenis penyedot debu dari Philips, serta penyedot debu dari Electrolux, AEG, Volta, dan Tornado.

    Spesifikasi Teknis

    • Cocok untuk

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Performer
      • FC9150 - FC9179
      • FC8680 - FC8682
      Performer Expert
      FC8720 - FC8729
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921 - FC8925
      • FC8941 - FC8957
      PowerPro
      FC8760 - FC8770
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      PowerPro Expert
      • FC9712 - FC9714
      • FC9720 - FC9725
      PowerPro Ultimate
      • FC9911 - FC9912
      • FC9919 - FC9934
      Marathon Ultimate
      • FC9911 - FC9912
      • FC9919 - FC9924
      7000 Series, Performer Silent
      • FC8741 - FC8745
      • FC8779 - FC8786
      Marathon
      FC9200 - FC9225

    • Berisi

      Filter pembuangan
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