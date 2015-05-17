Teknologi PowerCyclone memisahkan debu dari udara dalam sekali jalan

Teknologi PowerCyclone memberikan daya pembersihan terbaik dalam sekali proses melalui 3 langkah yang sangat efisien: 1) Udara dengan cepat masuk ke dalam PowerCyclone berkat saluran masuk udara yang lurus dan lancar. 2) Jalur udara yang melengkung dengan cepat menaikkan udara di ruang siklon. 3) Di bagian atas siklon, bilah keluar secara efektif memisahkan debu dari udara.