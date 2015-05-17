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  • Kecil di luar, andal di dalam Kecil di luar, andal di dalam Kecil di luar, andal di dalam

    Vacuum Cleaner tanpa kantung

    FC8085/01

    Kecil di luar, andal di dalam

    Penyedot debu ringkas Philips untuk pembersihan yang bertenaga. Mudah disimpan, dibawa, dan bermanuver berkat bobot ringan dan ukurannya yang kecil. Wadah debu yang mudah dikosongkan mencegah debu beterbangan. Rasakan bebasnya bergerak.

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    Vacuum Cleaner tanpa kantung

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    Kecil di luar, andal di dalam

    Penyedot debu ringkas

    • 1400 W
    • PowerCyclone 3
    • 3 aksesori
    Teknologi PowerCyclone memisahkan debu dari udara dalam sekali jalan

    Teknologi PowerCyclone memisahkan debu dari udara dalam sekali jalan

    Teknologi PowerCyclone memberikan daya pembersihan terbaik dalam sekali proses melalui 3 langkah yang sangat efisien: 1) Udara dengan cepat masuk ke dalam PowerCyclone berkat saluran masuk udara yang lurus dan lancar. 2) Jalur udara yang melengkung dengan cepat menaikkan udara di ruang siklon. 3) Di bagian atas siklon, bilah keluar secara efektif memisahkan debu dari udara.

    Filter yang bisa dicuci dan mudah dibersihkan

    Filter yang bisa dicuci dan mudah dibersihkan

    Filter dari busa yang bisa dicuci dan awet.

    Menjangkau semua sudut berkat tabung aluminium ringan ekstra panjang

    Menjangkau semua sudut berkat tabung aluminium ringan ekstra panjang

    Pegangan ergonomis ini praktis digunakan. Desainnya yang ekstra panjang bisa menjangkau lebih jauh, sehingga Anda bisa dengan mudah membersihkan tempat-tempat yang sulit dijangkau.

    Motor 1400 Watt yang menghasilkan daya isap tinggi

    Motor 1400 Watt yang menghasilkan daya isap tinggi

    Penyedot debu ini memiliki motor berdaya 1400 Watt yang menghasilkan daya sedot tinggi untuk hasil pembersihan yang baik.

    Pegangan ekstra agar mudah dibawa

    Pegangan ekstra agar mudah dibawa

    Pegangan ekstra agar mudah dibawa.

    Desain wadah debu yang canggih untuk pengosongan higienis

    Desain wadah debu yang canggih untuk pengosongan higienis

    Wadah debu dirancang secara cermat untuk membuang kotoran yang dikumpulkan tanpa menyebabkan awan debu. Dapat diopersikan dengan satu tangan dan berkat bentuknya yang unik dan permukaan yang licin, mengosongkan wadah debu lebih terkontrol.

    Bobot ringan dan ringkas, mudah digerakkan

    Bobot ringan dan ringkas, mudah digerakkan

    Anda bisa membawa dan memutar penyedot debu dengan mudah saat pembersihan, berkat bobotnya yang ringan dan ukurannya yang kecil.

    Alat penjangkau celah membantu Anda membersihkan perabotan.

    Alat penjangkau celah membantu Anda membersihkan perabotan.

    Alat berukuran kecil untuk penyimpanan ringkas

    Alat berukuran kecil sehingga mudah disimpan.

    Spesifikasi Teknis

    • Nozel dan aksesori

      Nozel standar
      Nozel multiguna
      Aksesori yang disertakan
      Pembersih celah
      Aksesori tambahan
      Alat berjangkauan panjang

    • Desain

      Warna
      Citrus orange

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      3,1  kg

    • Keberlanjutan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Kinerja

      Daya masukan (IEC)
      1200  W
      Daya masukan (maks.)
      1.400  W
      Daya isap (maks.)
      200  W

    • Penyaringan

      Kapasitas debu
      1.1  l
      Filter pembuangan
      Filter busa
      Filter motor
      Mikrofilter

    • Kegunaan

      Penghubung tabung
      Kerucut
      Radius gerak
      7  m
      Gagang pengangkat
      Atas dan depan
      Jenis tabung
      Tabung plastik 2-bagian
      Panjang kabel
      4,5  m
      Indikator debu penuh
      Y
      Jenis roda
      Plastik

    Badge-D2C

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