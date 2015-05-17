FC8085/01
Kecil di luar, andal di dalam
Penyedot debu ringkas Philips untuk pembersihan yang bertenaga. Mudah disimpan, dibawa, dan bermanuver berkat bobot ringan dan ukurannya yang kecil. Wadah debu yang mudah dikosongkan mencegah debu beterbangan. Rasakan bebasnya bergerak.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Teknologi PowerCyclone memberikan daya pembersihan terbaik dalam sekali proses melalui 3 langkah yang sangat efisien: 1) Udara dengan cepat masuk ke dalam PowerCyclone berkat saluran masuk udara yang lurus dan lancar. 2) Jalur udara yang melengkung dengan cepat menaikkan udara di ruang siklon. 3) Di bagian atas siklon, bilah keluar secara efektif memisahkan debu dari udara.
Filter dari busa yang bisa dicuci dan awet.
Pegangan ergonomis ini praktis digunakan. Desainnya yang ekstra panjang bisa menjangkau lebih jauh, sehingga Anda bisa dengan mudah membersihkan tempat-tempat yang sulit dijangkau.
Penyedot debu ini memiliki motor berdaya 1400 Watt yang menghasilkan daya sedot tinggi untuk hasil pembersihan yang baik.
Pegangan ekstra agar mudah dibawa.
Wadah debu dirancang secara cermat untuk membuang kotoran yang dikumpulkan tanpa menyebabkan awan debu. Dapat diopersikan dengan satu tangan dan berkat bentuknya yang unik dan permukaan yang licin, mengosongkan wadah debu lebih terkontrol.
Anda bisa membawa dan memutar penyedot debu dengan mudah saat pembersihan, berkat bobotnya yang ringan dan ukurannya yang kecil.
Alat penjangkau celah membantu Anda membersihkan perabotan.
Alat berukuran kecil sehingga mudah disimpan.
Nozel dan aksesori
Desain
Berat dan dimensi
Keberlanjutan
Kinerja
Penyaringan
Kegunaan
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