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  • Kinerja yang baik di semua jenis lantai Kinerja yang baik di semua jenis lantai Kinerja yang baik di semua jenis lantai
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    2000 Series Penyedot debu berkantung

    FC8243/09

    Kinerja yang baik di semua jenis lantai

    Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor yang hemat energi. Jaga kebersihan dan kesehatan udara di rumah Anda, dengan Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahaya.

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    2000 Series Penyedot debu berkantung

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    Kinerja yang baik di semua jenis lantai

    Dengan filter alergi untuk menangkap debu kecil & alergen

    • 900 W
    • Menangkap 99,9% debu*
    • Ringkas dan ringan
    Motor 900 W untuk daya isap yang tinggi

    Motor 900 W untuk daya isap yang tinggi

    Motor 900 W yang superefisien menghasilkan daya isap yang tinggi untuk hasil pembersihan yang luar biasa.

    Menangkap 99,9% debu* untuk hasil pembersihan yang luar biasa

    Menangkap 99,9% debu* untuk hasil pembersihan yang luar biasa

    Berkat nozel yang andal dan daya isap yang tinggi, Anda dapat menyedot 99,9% debu halus*.

    Ringkas dan ringan agar mudah dibawa

    Ringkas dan ringan agar mudah dibawa

    Desain penyedot debu yang ringkas dan ringan sehingga memudahkan saat disimpan dan dibawa.

    Panjang 9 meter sehingga lebih leluasa

    Panjang 9 meter sehingga lebih leluasa

    Panjang 9 meter dari steker hingga nozel memungkinkan penggunaan yang lebih leluasa tanpa perlu pindah stopkontak.

    Filter Antialerginya mampu menangkap 99,9% partikel serta bersertifikat ECARF

    Filter Antialerginya mampu menangkap 99,9% partikel serta bersertifikat ECARF

    Filter antialergi bersertifikat alat ini mampu menangkap 99,9% partikel debu, termasuk serbuk sari, bulu hewan peliharaan, dan tungau debu sehingga cocok untuk penderita alergi.

    Pengaturan daya isap sesuai kebutuhan tugas pembersihan

    Pengaturan daya isap sesuai kebutuhan tugas pembersihan

    Pilih daya isap yang sesuai dengan tugas pembersihan dan jenis permukaan di rumah Anda.

    Aksesori bawaannya terintegrasi dengan rapi sehingga mudah diakses kapan pun

    Aksesori bawaannya terintegrasi dengan rapi sehingga mudah diakses kapan pun

    Pembersih celahnya sudah terintegrasi dengan penyedot debu sehingga mudah diakses dan dapat digunakan kapan pun dibutuhkan.

    Kantung yang praktis dan awet cocok dengan wadah debu berkapasitas 3 liter

    Kantung yang praktis dan awet cocok dengan wadah debu berkapasitas 3 liter

    Wadah debu berkapasitas 3 liter yang besar dan kantung universal yang awet memungkinkan daya isap yang optimal hingga penuh, ditambah sistem pembuangan yang bersih dan tanpa risiko tercecer.

    Nozel multiguna untuk membersihkan berbagai tipe lantai secara menyeluruh

    Nozel multiguna untuk membersihkan berbagai tipe lantai secara menyeluruh

    Nozelnya yang multiguna mudah disesuaikan menggunakan pedal kaki untuk penggunaan yang optimal pada lantai yang keras atau karpet.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Plastik
      Warna
      Sporty red
      Jenis Produk
      Penyedot debu berkantung
      Tingkat kebisingan (standar)
      <77 dB
      Kapasitas debu
      3 l
      Jaminan
      2 tahun
      Radius gerak
      9 m
      Daya masukan (IEC)
      750 W
      Daya masukan (maks.)
      900 W
      Filter Motor
      Filter yang bisa dicuci
      Filter pembuangan
      HEPA: Memfilter >99,99%
      Penghubung tabung
      Kerucut
      Gagang pengangkat
      Depan & Atas
      Kontrol daya
      Ya
      Jenis tabung
      Teleskopik 2 bagian berbahan logam
      Jenis roda
      Plastik
      Penyimpanan aksesori
      Ya
      Posisi parkir
      Vertikal & horizontal
      Termasuk kantung debu
      1x
      Panjang kabel
      6 m
      Jenis kantung debu
      s-Bag

    • Desain

      Kemasan ramah lingkungan
      100% material daur ulang

    • Aksesori

      Nozel standar
      Nozel multiguna
      Aksesori disertakan
      Pembersih celah 2-in-1

    • Berat dan Dimensi

      Berat Produk
      4,3 kg

    • Kompatibilitas

      Aksesori Terkait 1
      CP1349
      Aksesori Terkait 2
      CP0537 Filter saluran masuk
      Aksesori Terkait 3
      CP0538 Filter pembuangan

    • Spesifikasi Teknis

      Tegangan
      230 V
      Frekuensi
      50-60 Hz

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    • Daya tahan

      Petunjuk Pengguna
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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    • Menangkap 99,9% debu di permukaan lantai yang keras dan bercelah (IEC62885-2).
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