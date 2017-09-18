2000 Series Penyedot debu berkantung
Kinerja yang baik di semua jenis lantai
Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor yang hemat energi. Jaga kebersihan dan kesehatan udara di rumah Anda, dengan Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahaya.
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2000 Series Penyedot debu berkantung
Kinerja yang baik di semua jenis lantai Dengan filter alergi untuk menangkap debu kecil & alergen 900 W Menangkap 99,9% debu* Ringkas dan ringan Motor 900 W untuk daya isap yang tinggi
Motor 900 W yang superefisien menghasilkan daya isap yang tinggi untuk hasil pembersihan yang luar biasa.
Menangkap 99,9% debu* untuk hasil pembersihan yang luar biasa
Berkat nozel yang andal dan daya isap yang tinggi, Anda dapat menyedot 99,9% debu halus*.
Ringkas dan ringan agar mudah dibawa
Desain penyedot debu yang ringkas dan ringan sehingga memudahkan saat disimpan dan dibawa.
Panjang 9 meter sehingga lebih leluasa
Panjang 9 meter dari steker hingga nozel memungkinkan penggunaan yang lebih leluasa tanpa perlu pindah stopkontak.
Filter Antialerginya mampu menangkap 99,9% partikel serta bersertifikat ECARF
Filter antialergi bersertifikat alat ini mampu menangkap 99,9% partikel debu, termasuk serbuk sari, bulu hewan peliharaan, dan tungau debu sehingga cocok untuk penderita alergi.
Pengaturan daya isap sesuai kebutuhan tugas pembersihan
Pilih daya isap yang sesuai dengan tugas pembersihan dan jenis permukaan di rumah Anda.
Aksesori bawaannya terintegrasi dengan rapi sehingga mudah diakses kapan pun
Pembersih celahnya sudah terintegrasi dengan penyedot debu sehingga mudah diakses dan dapat digunakan kapan pun dibutuhkan.
Kantung yang praktis dan awet cocok dengan wadah debu berkapasitas 3 liter
Wadah debu berkapasitas 3 liter yang besar dan kantung universal yang awet memungkinkan daya isap yang optimal hingga penuh, ditambah sistem pembuangan yang bersih dan tanpa risiko tercecer.
Nozel multiguna untuk membersihkan berbagai tipe lantai secara menyeluruh
Nozelnya yang multiguna mudah disesuaikan menggunakan pedal kaki untuk penggunaan yang optimal pada lantai yang keras atau karpet.
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Spesifikasi Umum
Bahan Primer
Plastik Warna
Sporty red Jenis Produk
Penyedot debu berkantung Tingkat kebisingan (standar)
<77 dB Kapasitas debu
3 l Jaminan
2 tahun Radius gerak
9 m Daya masukan (IEC)
750 W Daya masukan (maks.)
900 W Filter Motor
Filter yang bisa dicuci Filter pembuangan
HEPA: Memfilter >99,99% Penghubung tabung
Kerucut Gagang pengangkat
Depan & Atas Kontrol daya
Ya Jenis tabung
Teleskopik 2 bagian berbahan logam Jenis roda
Plastik Penyimpanan aksesori
Ya Posisi parkir
Vertikal & horizontal Termasuk kantung debu
1x Panjang kabel
6 m Jenis kantung debu
s-Bag
Desain
Kemasan ramah lingkungan
100% material daur ulang
Aksesori
Nozel standar
Nozel multiguna Aksesori disertakan
Pembersih celah 2-in-1
Berat dan Dimensi
Berat Produk
4,3 kg
Kompatibilitas
Aksesori Terkait 1
CP1349 Aksesori Terkait 2
CP0537 Filter saluran masuk Aksesori Terkait 3
CP0538 Filter pembuangan
Spesifikasi Teknis
Tegangan
230 V Frekuensi
50-60 Hz
Negara Asal
Diproduksi di
Tiongkok
Daya tahan
Petunjuk Pengguna
100% kertas daur ulang
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Menangkap 99,9% debu di permukaan lantai yang keras dan bercelah (IEC62885-2).
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