FC8792/01
Pembersihan pintar dengan performa maksimal
Philips SmartPro Easy memberikan hasil pembersihan optimal dalam 2 langkah: sikat sampingnya menyapu debu dan daya isapnya yang kuat akan menyedot debu hingga bersih.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sikat samping dan penyedot debu membersihkan kotoran dan debu dari lantai Anda. Filter keluaran udara menangkap debu dan partikel halus. Menangkap kotoran dan debu.
Philips SmartPro Easy menawarkan fungsi penjadwalan 24 jam, agar Anda dapat memprogram sesi pembersihan berikutnya dalam 24 jam sebelumnya.
Tergantung pada jenis ruangan, Penyedot Debu Robotik ini akan mengikuti satu atau beberapa mode pembersihan: pembersihan tipe-Z, spiral, melambung, atau pola pembersihan mengikuti dinding.
Penyedot debu robot Philips memiliki desain yang sangat ringkas dan ramping yang memungkinkannya membersihkan bagian bawah ruang yang sangat rendah.
Ringkas namun kuat, penyedot debu robot Philips Anda memiliki daya isap 600 Pa, sehingga dapat membersihkan secara efisien dengan daya yang Anda perlukan untuk menyingkirkan debu dan kotoran dengan cepat.
Anda dapat membuang debu dari wadah debu tanpa menyentuh kotoran.
Cukup AKTIFKAN dan perangkat akan segera membersihkan lantai Anda. Sangat mudah digunakan.
Philips SmartPro Easy dilengkapi dengan Sistem Deteksi Cerdas 2, kombinasi cip cerdas, hingga 23 sensor dan akselerometer, yang membuat robot membersihkan secara efisien. Robot memahami lingkungan dan memilih strategi pembersihan optimal untuk membersihkan rumah Anda secepat mungkin. Robot tidak akan macet dan akan kembali ke docking station, bila diperlukan.
Filter EPA12 Ultra Higienis menangkap 99,5% partikel debu halus saat memfilter udara buangan. Ini menjaga debu dengan aman dalam wadah, mencegah kontaminasi sekunder.
Baterai Lithium-Ion bertenaga yang memiliki masa pakai lebih lama dan waktu pengisian daya yang lebih singkat dibanding baterai standar. Penyedot debu robot baru dapat beroperasi hingga 105 menit.
Nozel dan aksesori
Desain
Berat dan dimensi
Keberlanjutan
Kinerja
Penyaringan
Kegunaan
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