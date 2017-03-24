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  • Pembersihan pintar dengan performa maksimal Pembersihan pintar dengan performa maksimal Pembersihan pintar dengan performa maksimal

    SmartPro Easy Penyedot debu robot

    FC8792/01

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pembersihan pintar dengan performa maksimal

    Philips SmartPro Easy memberikan hasil pembersihan optimal dalam 2 langkah: sikat sampingnya menyapu debu dan daya isapnya yang kuat akan menyedot debu hingga bersih.

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    SmartPro Easy Penyedot debu robot

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    Pembersihan pintar dengan performa maksimal

    Ekstra ramping, menyedot area yang sulit dijangkau

    • Desain Ultra Ramping
    • Sistem pembersihan 2-langkah
    Sistem pembersihan 2-langkah untuk menangkap debu dan kotoran

    Sistem pembersihan 2-langkah untuk menangkap debu dan kotoran

    Sikat samping dan penyedot debu membersihkan kotoran dan debu dari lantai Anda. Filter keluaran udara menangkap debu dan partikel halus. Menangkap kotoran dan debu.

    Penjadwalan 24 jam di muka

    Penjadwalan 24 jam di muka

    Philips SmartPro Easy menawarkan fungsi penjadwalan 24 jam, agar Anda dapat memprogram sesi pembersihan berikutnya dalam 24 jam sebelumnya.

    4 mode pembersihan yang mampu beradaptasi dengan berbagai area

    4 mode pembersihan yang mampu beradaptasi dengan berbagai area

    Tergantung pada jenis ruangan, Penyedot Debu Robotik ini akan mengikuti satu atau beberapa mode pembersihan: pembersihan tipe-Z, spiral, melambung, atau pola pembersihan mengikuti dinding.

    Desain ultra ramping 5,8 cm untuk membersihkan area di bawah perabotan rendah

    Desain ultra ramping 5,8 cm untuk membersihkan area di bawah perabotan rendah

    Penyedot debu robot Philips memiliki desain yang sangat ringkas dan ramping yang memungkinkannya membersihkan bagian bawah ruang yang sangat rendah.

    Berdaya tinggi 600 Pa untuk pengisapan kuat

    Berdaya tinggi 600 Pa untuk pengisapan kuat

    Ringkas namun kuat, penyedot debu robot Philips Anda memiliki daya isap 600 Pa, sehingga dapat membersihkan secara efisien dengan daya yang Anda perlukan untuk menyingkirkan debu dan kotoran dengan cepat.

    Wadah debu yang mudah dikosongkan

    Wadah debu yang mudah dikosongkan

    Anda dapat membuang debu dari wadah debu tanpa menyentuh kotoran.

    Operasi satu tombol

    Operasi satu tombol

    Cukup AKTIFKAN dan perangkat akan segera membersihkan lantai Anda. Sangat mudah digunakan.

    Sistem Deteksi Cerdas 2 mengadaptasi pembersihan untuk lingkungan apa pun

    Sistem Deteksi Cerdas 2 mengadaptasi pembersihan untuk lingkungan apa pun

    Philips SmartPro Easy dilengkapi dengan Sistem Deteksi Cerdas 2, kombinasi cip cerdas, hingga 23 sensor dan akselerometer, yang membuat robot membersihkan secara efisien. Robot memahami lingkungan dan memilih strategi pembersihan optimal untuk membersihkan rumah Anda secepat mungkin. Robot tidak akan macet dan akan kembali ke docking station, bila diperlukan.

    Filter EPA12 Ultra Higienis

    Filter EPA12 Ultra Higienis

    Filter EPA12 Ultra Higienis menangkap 99,5% partikel debu halus saat memfilter udara buangan. Ini menjaga debu dengan aman dalam wadah, mencegah kontaminasi sekunder.

    Baterai Li-Ion bertenaga untuk waktu pengoperasian 105 menit

    Baterai Li-Ion bertenaga untuk waktu pengoperasian 105 menit

    Baterai Lithium-Ion bertenaga yang memiliki masa pakai lebih lama dan waktu pengisian daya yang lebih singkat dibanding baterai standar. Penyedot debu robot baru dapat beroperasi hingga 105 menit.

    Spesifikasi Teknis

    • Nozel dan aksesori

      Aksesori yang disertakan
      • Adaptor daya AC
      • Alas pengisian baterai
      • Sikat samping
      • Filter pembuangan udara
      • Remote control

    • Desain

      Warna
      Dark Royal Blue

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      300x300x58,5  mm
      Berat produk
      2  kg

    • Keberlanjutan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Kinerja

      Jenis baterai
      Li-Ion
      Tegangan baterai
      14,8  V
      Durasi pengisian daya
      4  hour(s)
      Waktu pemakaian
      105  minute(s)
      Sensor
      23 sensor
      Daya Isap (Maks Pa)
      600

    • Penyaringan

      Kapasitas debu
      0,4  l
      Filter
      Filter EPA 12

    • Kegunaan

      Mode pembersihan
      4
      Penjadwalan 24 jam
      Y
      Jenis Lantai
      • Karpet
      • Lantai Keras

    Badge-D2C

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