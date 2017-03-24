Nozel TriActive untuk 3 fungsi pembersihan yang menyeluruh

Nozel TriActive alat ini mampu menjalankan 3 fungsi pembersihan sekaligus. Tapaknya yang didesain khusus dapat menghilangkan debu pada karpet secara menyeluruh, sementara lubang depannya yang besar mampu menyedot debu dan kotoran dalam jumlah besar. Saluran udara dan sikat di kedua sisi nozel akan menyedot debu dan kotoran di sepanjang tepian dinding atau perabotan.