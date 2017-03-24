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  • Menangkap 99,9%* debu halus Menangkap 99,9%* debu halus Menangkap 99,9%* debu halus

    PowerPro Compact Penyedot debu tanpa kantung

    FC9330/09

    Menangkap 99,9%* debu halus

    Penyedot Debu Tanpa Kantung Seri 3000 Philips memiliki desain yang ringkas serta kinerja yang luar biasa. Area rumah bersih menyeluruh berkat teknologi PowerCyclone 5 dan nozel TriActive yang menyuguhkan fitur pembersihan 3-in-1.

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    PowerPro Compact Penyedot debu tanpa kantung

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    Menangkap 99,9%* debu halus

    Pengosongan higienis dengan satu tangan

    • 900 W
    • PowerCyclone 5
    • Filter Allergy H13
    Motor 900 W untuk daya isap yang tinggi

    Motor 900 W untuk daya isap yang tinggi

    Motor 900 W yang superefisien menghasilkan daya isap yang tinggi untuk hasil pembersihan yang menyeluruh.

    Menangkap 99,9% debu* untuk kinerja pembersihan yang optimal

    Menangkap 99,9% debu* untuk kinerja pembersihan yang optimal

    Berkat nozel TriActive dan daya isap yang tinggi, Anda dapat menyedot 99,9% debu halus*.

    PowerCyclone 5 menjaga daya isap tetap optimal dalam jangka panjang

    PowerCyclone 5 menjaga daya isap tetap optimal dalam jangka panjang

    Teknologi PowerCyclone 5 alat ini mempercepat aliran udara di dalam ruang silindris untuk memisahkan debu dari udara serta menjaga kinerja dan daya isapnya tetap optimal dalam jangka panjang.

    Wadah debu yang didesain dapat dikosongkan secara higienis dengan satu tangan

    Wadah debu yang didesain dapat dikosongkan secara higienis dengan satu tangan

    Wadah debu alat ini didesain dapat dikosongkan secara higienis dengan satu tangan sehingga membantu meminimalkan debu yang beterbangan.

    Ringkas dan ringan agar mudah dibawa

    Ringkas dan ringan agar mudah dibawa

    Desain penyedot debu yang ringkas dan ringan sehingga memudahkan saat disimpan dan dibawa.

    Sistem filter Allergy H13 menangkap >99,9% debu halus

    Sistem filter Allergy H13 menangkap >99,9% debu halus

    Sistem penyaringan yang tertutup sepenuhnya mampu menangkap >99,9% partikel debu halus, termasuk serbuk sari, bulu hewan peliharaan, dan tungau debu. Hal ini efektif bagi penderita alergi dan siapa pun yang menginginkan lingkungan yang lebih higienis. Tingkat penyaringannya setara dengan HEPA 13**.

    Sikat lembut terintegrasi

    Sikat lembut terintegrasi

    Sikat pembersih debunya terintegrasi pada gagang alat sehingga selalu siap digunakan untuk membersihkan perabotan, permukaan yang rata, dan pelapis perabotan.

    Nozel TriActive untuk 3 fungsi pembersihan yang menyeluruh

    Nozel TriActive untuk 3 fungsi pembersihan yang menyeluruh

    Nozel TriActive alat ini mampu menjalankan 3 fungsi pembersihan sekaligus. Tapaknya yang didesain khusus dapat menghilangkan debu pada karpet secara menyeluruh, sementara lubang depannya yang besar mampu menyedot debu dan kotoran dalam jumlah besar. Saluran udara dan sikat di kedua sisi nozel akan menyedot debu dan kotoran di sepanjang tepian dinding atau perabotan.

    Sambungan ActiveLock yang mudah disesuaikan untuk segala fungsi

    Sambungan ActiveLock yang mudah disesuaikan untuk segala fungsi

    Sambungan ActiveLock memudahkan pemasangan tabung teleskopik.

    Spesifikasi Teknis

    • Nozel dan aksesori

      Nozel standar
      Nozel TriActive
      Aksesori yang disertakan
      • Pembersih celah
      • Sikat terintegrasi
      Penyimpanan aksesori
      Pada klip tabung

    • Kompatibilitas

      Varian filter yang relevan
      FC8010/02

    • Desain

      Warna
      Merah Monza

    • Berat dan dimensi

      Dimensi kemasan (PxLxT)
      525x320x315  mm
      Dimensi produk (PxLxT)
      410x281x247  mm
      Berat produk
      4,7  kg

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Panduan pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Kinerja

      Daya masukan (IEC)
      750  W
      Aliran udara (maks.)
      27,8  l/s
      Tingkat suara
      76  dB
      Daya isap (maks.)
      16,8  kPa
      Daya masukan (maks.)
      900  W
      Tingkat kebisingan
      76 dB

    • Penyaringan

      Kapasitas debu
      1,5  L
      Filter pembuangan
      Filter Allergy H13
      Filter motor
      Filter yang bisa dicuci
      Tingkat penyaringan
      Tingkat HEPA13**

    • Kegunaan

      Radius gerak
      9  m
      Gagang pengangkat
      Depan
      Panjang kabel
      6  m
      Jenis tabung
      Tabung teleskopik 2 bagian berbahan logam
      Jenis roda
      Plastik

    Badge-D2C

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    • Menangkap 99,9% debu di permukaan lantai yang keras dan bercelah (IEC62885-2).
    • *Tingkat penyaringan diuji menurut EN60312-1-2017 dan setara dengan HEPA 13.
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