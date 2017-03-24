FC9330/09
Menangkap 99,9%* debu halus
Penyedot Debu Tanpa Kantung Seri 3000 Philips memiliki desain yang ringkas serta kinerja yang luar biasa. Area rumah bersih menyeluruh berkat teknologi PowerCyclone 5 dan nozel TriActive yang menyuguhkan fitur pembersihan 3-in-1.See all benefits
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Motor 900 W yang superefisien menghasilkan daya isap yang tinggi untuk hasil pembersihan yang menyeluruh.
Berkat nozel TriActive dan daya isap yang tinggi, Anda dapat menyedot 99,9% debu halus*.
Teknologi PowerCyclone 5 alat ini mempercepat aliran udara di dalam ruang silindris untuk memisahkan debu dari udara serta menjaga kinerja dan daya isapnya tetap optimal dalam jangka panjang.
Wadah debu alat ini didesain dapat dikosongkan secara higienis dengan satu tangan sehingga membantu meminimalkan debu yang beterbangan.
Desain penyedot debu yang ringkas dan ringan sehingga memudahkan saat disimpan dan dibawa.
Sistem penyaringan yang tertutup sepenuhnya mampu menangkap >99,9% partikel debu halus, termasuk serbuk sari, bulu hewan peliharaan, dan tungau debu. Hal ini efektif bagi penderita alergi dan siapa pun yang menginginkan lingkungan yang lebih higienis. Tingkat penyaringannya setara dengan HEPA 13**.
Sikat pembersih debunya terintegrasi pada gagang alat sehingga selalu siap digunakan untuk membersihkan perabotan, permukaan yang rata, dan pelapis perabotan.
Nozel TriActive alat ini mampu menjalankan 3 fungsi pembersihan sekaligus. Tapaknya yang didesain khusus dapat menghilangkan debu pada karpet secara menyeluruh, sementara lubang depannya yang besar mampu menyedot debu dan kotoran dalam jumlah besar. Saluran udara dan sikat di kedua sisi nozel akan menyedot debu dan kotoran di sepanjang tepian dinding atau perabotan.
Sambungan ActiveLock memudahkan pemasangan tabung teleskopik.
Nozel dan aksesori
Kompatibilitas
Desain
Berat dan dimensi
Keramahan lingkungan
Kinerja
Penyaringan
Kegunaan
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