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Semua seri

        Dihentikan

        Flash Drive USB

        FM12FD175B/00

        Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

        Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi MOTION memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik dengan mudah dan terjangkau.

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        Saling bertukar file dalam sekejap!

        Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

        • 128GB

        • Edisi Motion 3.2

        • USB Tipe C

        Transfer data cepat dengan USB Tipe C berkecepatan tinggi

        Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.

        Indikator aktivitas menyala saat menyalin file

        Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.

        Transfer data cepat dengan USB 3.2 berkecepatan tinggi

        Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.

        Spesifikasi Teknis

        Manual &amp; Dokumentasi

        Brosur komersial yang diterjemahkan

        • PDF berkas, 149.9 kB
        • 21 July 2026

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