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    EasySpeed Setrika uap

    GC1020/70

    Cepat, dari awal hingga selesai

    Setrika EasySpeed ini mempercepat penyetrikaan dengan: tiga ujung presisi, distribusi panas yang merata di alas setrika, dan uap yang terus mengalir.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    EasySpeed Setrika uap

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    Cepat, dari awal hingga selesai

    3 cara untuk mempercepat penyetrikaan

    • Uap 20g/menit;Semburan uap 70g
    • Tapak setrika non-lengket
    • Antikerak
    • 1800 Watt
    Daya hingga 1800 W memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan

    Daya hingga 1800 W memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan

    Daya hingga 1800 W memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan.

    Semburan uap hingga 70g

    Semburan uap hingga 70g

    Semburan uap 70 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.

    Uap terus-menerus hingga 20 g/menit untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

    Uap terus-menerus hingga 20 g/menit untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

    Uap terus-menerus hingga 20 g/menit untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.

    Lapisan tapak setrika non-stick

    Lapisan tapak setrika non-stick

    Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus non-stick agar licin di atas semua kain.

    Geseran Calc clean akan menghilangkan kerak dengan mudah dari setrika Anda

    Geseran Calc clean akan menghilangkan kerak dengan mudah dari setrika Anda

    Setrika uap ini dapat digunakan dengan air keran biasa dan tombol-geser calc clean memudahkan untuk menghilangkan kerak pada setrika. Untuk menjaga kinerja setrika uap Philips, gunakan fungsi pembersihan kerak ini sebulan sekali saat menggunakan air keran biasa.

    Ujung tiga presisi agar mudah dikontrol dan dilihat

    Ujung tiga presisi agar mudah dikontrol dan dilihat

    Ujung setrika Philips memiliki 3 presisi: ada ujung runcing, button groove, dan desain ujung yang ramping. Ujung Tiga Presisi memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit sekalipun, misalnya di sekitar kancing atau di antara lipatan.

    Semprotan halus yang membasahi kain secara merata

    Semprotan halus yang membasahi kain secara merata

    Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.

    Pendistribusian uap yang rata untuk menyetrika secara efektif

    Berkat desain tapak setrika yang dirancang dengan cermat, uap akan terdistribusi secara merata pada tapak. Anda pun tidak perlu banyak menyetrika untuk melembapkan kain secara merata dan bisa menghemat waktu

    Spesifikasi Teknis

    • Manajemen kerak

      Solusi calc clean
      Membersihkan sendiri

    • Mudah digunakan

      Kapasitas tangki air
      200  ml
      Mencapai bagian yang sulit
      Ujung tiga presisi

    • Menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat

      Semburan uap terus-menerus
      20  g/min
      Tapak setrika
      Tidak lengket
      Daya
      1800  W
      Tempat keluar uap
      Ya
      Semprotan
      Ya
      Semburan uap
      70  g

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