GC1020/70
Cepat, dari awal hingga selesai
Setrika EasySpeed ini mempercepat penyetrikaan dengan: tiga ujung presisi, distribusi panas yang merata di alas setrika, dan uap yang terus mengalir.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Daya hingga 1800 W memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan.
Semburan uap 70 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.
Uap terus-menerus hingga 20 g/menit untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.
Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus non-stick agar licin di atas semua kain.
Setrika uap ini dapat digunakan dengan air keran biasa dan tombol-geser calc clean memudahkan untuk menghilangkan kerak pada setrika. Untuk menjaga kinerja setrika uap Philips, gunakan fungsi pembersihan kerak ini sebulan sekali saat menggunakan air keran biasa.
Ujung setrika Philips memiliki 3 presisi: ada ujung runcing, button groove, dan desain ujung yang ramping. Ujung Tiga Presisi memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit sekalipun, misalnya di sekitar kancing atau di antara lipatan.
Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.
Berkat desain tapak setrika yang dirancang dengan cermat, uap akan terdistribusi secara merata pada tapak. Anda pun tidak perlu banyak menyetrika untuk melembapkan kain secara merata dan bisa menghemat waktu
Manajemen kerak
Mudah digunakan
Menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat
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