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  • Philips Setrika Kering Terbaru Seri Diva Philips Setrika Kering Terbaru Seri Diva Philips Setrika Kering Terbaru Seri Diva

    Diva Setrika kering

    GC122/37

    Philips Setrika Kering Terbaru Seri Diva

    Inilah Philips setrika kering seri Diva dengan banyak fitur dan daya listrik rendah dan dibanderol dengan harga ekonomis untuk keluarga Indonesia.

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    Diva Setrika kering

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    Philips Setrika Kering Terbaru Seri Diva

    Sertika Philips Seri Diva dengan Watt Rendah

    • Daya listrik rendah 350 watt
    • Tapak setrika anti lengket
    • Panjang kabel 1,6 meter
    • Kontrol temperatur
    • Bobot ringan dan mudah digenggam
    Tapak anti lengket mendukung berbagai macam material pakaian

    Tapak anti lengket mendukung berbagai macam material pakaian

    Setrika Philips seri Diva memiliki bobot yang super ringan, dipadukan dengan lapisan anti-lengket membuat setrika lebih licin di atas pakaian dan menghilangkan kusut dengan lebih rapi dan efisien. Dengan pegangan yang ergonomis, Anda bisa menyetrika pakaian dengan tetap nyaman.

    Ujung tapak runcing untuk menjangkau bagian sulit

    Ujung tapak runcing untuk menjangkau bagian sulit

    Setrika Philips seri Diva mendukung berbagai jenis material pakaian. Dengan bagian ujung yang dirancang dalam bentuk ramping, setrika secara efisien dapat menjangkau bagian tersulit pada seluruh pakaian Anda, seperti di antara area kancing, serta ketika Anda membuat lipatan pada pakaian.

    Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan

    Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan

    Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan.

    Unik dengan alur kancing yang dirancang khusus

    Unik dengan alur kancing yang dirancang khusus

    Philips setrika seri Diva siap menghemat waktu Anda. Pada bagian ujung, terdapat fitur alur kancing khusus yang dirancang unik untuk mempercepat proses penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan. Pekerjaan Anda di rumah kini bisa dilakukan lebih efisien dan praktis!

    Penggulung kabel untuk memudahkan penyimpanan

    Penggulung kabel untuk memudahkan penyimpanan

    Kabel dapat digulung mengelilingi dudukan tumit, agar alat mudah disimpan.

    Setrika yang ringan membantu memudahkan menyetrika

    Setrika yang ringan membantu memudahkan menyetrika

    Setrika yang ringan dipadu dengan lapisan anti-lengket membuat setrika lebih licin di atas pakaian dan menghilangkan kusut dengan lebih cepat.

    Kontrol suhu yang mudah

    Kontrol suhu yang mudah

    Kontrol suhu yang ditingkatkan mudah dioperasikan dan akurat. Suhu untuk pakaian akan selalu tepat.

    Lampu indikator suhu memberi tanda bahwa setrika sudah cukup panas

    Lampu indikator suhu memberi tanda bahwa setrika sudah cukup panas

    Lampu suhu menyala saat setrika sedang dipanaskan dan akan mati saat suhu tapak setrika sudah mencapai tingkat yang ditetapkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah digunakan

      Mencapai bagian yang sulit
      Ulir tombol
      Kabel tahan lama
      Ya
      Gagang yang nyaman
      Ya
      Mudah menggulung kabel
      Ya
      Setrika ringan
      Ya

    • Kontrol penuh

      Kontrol suhu yang mudah
      Ya
      Lampu indikator suhu
      Ya

    • Menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat

      Tapak setrika
      Tidak lengket
      Daya
      350  W

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