Ujung tapak runcing untuk menjangkau bagian sulit

Setrika Philips seri Diva mendukung berbagai jenis material pakaian. Dengan bagian ujung yang dirancang dalam bentuk ramping, setrika secara efisien dapat menjangkau bagian tersulit pada seluruh pakaian Anda, seperti di antara area kancing, serta ketika Anda membuat lipatan pada pakaian.