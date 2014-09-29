GC122/37
Philips Setrika Kering Terbaru Seri Diva
Inilah Philips setrika kering seri Diva dengan banyak fitur dan daya listrik rendah dan dibanderol dengan harga ekonomis untuk keluarga Indonesia.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Setrika Philips seri Diva memiliki bobot yang super ringan, dipadukan dengan lapisan anti-lengket membuat setrika lebih licin di atas pakaian dan menghilangkan kusut dengan lebih rapi dan efisien. Dengan pegangan yang ergonomis, Anda bisa menyetrika pakaian dengan tetap nyaman.
Setrika Philips seri Diva mendukung berbagai jenis material pakaian. Dengan bagian ujung yang dirancang dalam bentuk ramping, setrika secara efisien dapat menjangkau bagian tersulit pada seluruh pakaian Anda, seperti di antara area kancing, serta ketika Anda membuat lipatan pada pakaian.
Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan.
Philips setrika seri Diva siap menghemat waktu Anda. Pada bagian ujung, terdapat fitur alur kancing khusus yang dirancang unik untuk mempercepat proses penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan. Pekerjaan Anda di rumah kini bisa dilakukan lebih efisien dan praktis!
Kabel dapat digulung mengelilingi dudukan tumit, agar alat mudah disimpan.
Setrika yang ringan dipadu dengan lapisan anti-lengket membuat setrika lebih licin di atas pakaian dan menghilangkan kusut dengan lebih cepat.
Kontrol suhu yang ditingkatkan mudah dioperasikan dan akurat. Suhu untuk pakaian akan selalu tepat.
Lampu suhu menyala saat setrika sedang dipanaskan dan akan mati saat suhu tapak setrika sudah mencapai tingkat yang ditetapkan.
Mudah digunakan
Kontrol penuh
Menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat
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