GC122/47
Mudah digunakan dan Tahan lama
Diva adalah setrika kering baru dari Philips dengan ujung alas setrika ramping, yang mampu mencapai bagian sulit dengan mudah. Pegangan yang nyaman dengan tekstur dan kontrol suhu yang gampang dan besar menjadikan setrika mudah digunakan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Setrika yang ringan dipadu dengan lapisan anti-lengket membuat setrika lebih licin di atas pakaian dan menghilangkan kusut dengan lebih cepat.
Kontrol suhu yang ditingkatkan mudah dioperasikan dan akurat. Suhu untuk pakaian akan selalu tepat.
Ujung ramping dari tapak setrika memungkinkan untuk menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.
Kabel dapat digulung mengelilingi dudukan tumit, agar alat mudah disimpan.
Lampu suhu menyala saat setrika sedang dipanaskan dan akan mati saat suhu tapak setrika sudah mencapai tingkat yang ditetapkan.
Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus anti-lengket agar licin di atas semua kain.
Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan.
Tekstur pada gagang setrika membuat genggaman terasa nyaman dan ergonomis, sehingga pas di tangan dan tidak terlepas saat menyetrika.
Mudah digunakan
Kontrol penuh
Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat
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