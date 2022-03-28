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  • Mudah digunakan dan Tahan lama Mudah digunakan dan Tahan lama Mudah digunakan dan Tahan lama

    Diva Setrika kering

    GC122/47

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan
    1 Award

    Mudah digunakan dan Tahan lama

    Diva adalah setrika kering baru dari Philips dengan ujung alas setrika ramping, yang mampu mencapai bagian sulit dengan mudah. Pegangan yang nyaman dengan tekstur dan kontrol suhu yang gampang dan besar menjadikan setrika mudah digunakan.

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    Diva Setrika kering

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    Mudah digunakan dan Tahan lama

    • Tapak setrika non-lengket
    • 350W
    • Panjang kabel 1,6 m
    Setrika yang ringan membantu memudahkan menyetrika

    Setrika yang ringan membantu memudahkan menyetrika

    Setrika yang ringan dipadu dengan lapisan anti-lengket membuat setrika lebih licin di atas pakaian dan menghilangkan kusut dengan lebih cepat.

    Kontrol suhu yang mudah

    Kontrol suhu yang mudah

    Kontrol suhu yang ditingkatkan mudah dioperasikan dan akurat. Suhu untuk pakaian akan selalu tepat.

    Tapak setrika berujung ramping memudahkan untuk menjangkau bagian yang sulit

    Tapak setrika berujung ramping memudahkan untuk menjangkau bagian yang sulit

    Ujung ramping dari tapak setrika memungkinkan untuk menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.

    Penggulung kabel untuk memudahkan penyimpanan

    Penggulung kabel untuk memudahkan penyimpanan

    Kabel dapat digulung mengelilingi dudukan tumit, agar alat mudah disimpan.

    Lampu indikator suhu memberi tanda bahwa setrika sudah cukup panas

    Lampu indikator suhu memberi tanda bahwa setrika sudah cukup panas

    Lampu suhu menyala saat setrika sedang dipanaskan dan akan mati saat suhu tapak setrika sudah mencapai tingkat yang ditetapkan.

    Lapisan tapak setrika anti-lengket

    Lapisan tapak setrika anti-lengket

    Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus anti-lengket agar licin di atas semua kain.

    Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan

    Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan

    Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan.

    Gagang yang nyaman dengan tekstur yang mudah digenggam

    Gagang yang nyaman dengan tekstur yang mudah digenggam

    Tekstur pada gagang setrika membuat genggaman terasa nyaman dan ergonomis, sehingga pas di tangan dan tidak terlepas saat menyetrika.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah digunakan

      Mencapai bagian yang sulit
      Ulir tombol
      Kabel tahan lama
      Ya
      Gagang yang nyaman
      Ya
      Mudah menggulung kabel
      Ya
      Setrika ringan
      Ya

    • Kontrol penuh

      Kontrol suhu yang mudah
      Ya
      Lampu indikator suhu
      Ya

    • Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat

      Tapak setrika
      Tidak lengket
      Daya
      350  W

    Badge-D2C

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